Angola: Kaixepa produit 90 000 carats de diamants

7 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Lucapa — La mine de Kaixepa, située dans la municipalité de Lucapa, dans la province de Lunda-Norte, a produit 90 000 carats de diamants au cours des huit derniers mois, soit 10 % de plus que prévu pour cette période.

S'adressant à la presse ce mardi, le directeur général adjoint de la compagnie minière de Kaixepa, Adérito Gaspar, a souligné que le plan de production initial pour cette période prévoyait environ 80 000 carats.

Suite à ces résultats, a-t-il poursuivi, la prévision annuelle a été revue à la hausse, passant de 135 000 à 145 000 carats, soit une augmentation de 7 % de la production prévue.

Il a également assuré que malgré la baisse des prix du diamant sur le marché mondial, l'entreprise exclut toute possibilité de licenciement ou de suspension de contrats.

« Bien que ce scénario ait un impact direct sur nos activités, nous n'envisageons pas de licencier du personnel ni de suspendre des contrats. Au contraire, nous augmentons nos effectifs de 10 % cette année », a-t-il déclaré.

L'entreprise emploie actuellement 930 personnes.

Concernant la protection de l'environnement, le responsable a indiqué que l'entreprise s'est concentrée sur la récupération et le réaménagement des zones exploitées, le reboisement, la plantation d'arbres et la protection des eaux et des sols.

Concernant la responsabilité sociale, Adérito Gaspar a indiqué que l'entreprise se concentrait sur l'éducation, l'eau, la santé et les routes d'accès.

La mine de Kaixepa a une concession de 75 hectares.

Le pays compte actuellement 54 projets en cours d'exploration et de restructuration, et 25 sociétés minières en exploitation. HD/LUZ

