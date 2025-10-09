Angola: Deloitte et une entreprise de software en faveur de la modernisation des institutions angolaises

Luanda — Le réseau mondial de conseil Deloitte et le leader mondial des logiciels d'entreprise SAP ont cimenté, lundi, leur partenariat stratégique international, scellant ainsi leur engagement commun pour soutenir la modernisation technologique des entreprises et des institutions publiques angolaises.

L'alliance repose sur la garantie des solutions numériques adaptées à la réalité nationale et met l'accent sur la formation des professionnels locaux, selon un communiqué consulté par l'ANGOP, ce mardi à Luanda.

À propos de ce partenariat, le responsable des applications d'entreprise de Deloitte, Pedro Brites, cité dans le document, indique que grâce à cette initiative, l'Angola aura accès aux solutions éprouvées à l'échelle mondiale et aux connaissances spécialisées, capables de moderniser les secteurs public et privé.

Il affirme qu'une numérisation durable passe inévitablement par l'adoption de bonnes pratiques de gestion, de processus robustes et de plateformes technologiques de référence mondiale.

À son tour, le responsable du secteur Technologie et Transformation de Deloitte, António Veríssimo, également mentionné dans le document, souligne l'importance de cet accord pour la mise en place d'une base technologique solide au sein des institutions, avec des équipes et des cadres nationaux bien formés et des solutions adaptées à leurs défis.

De même, le président de Deloitte Angola, José Barata, estime nécessaire de continuer à soutenir les entreprises nationales dans la formation des cadres et à tirer parti des bonnes pratiques de gestion et de contrôle offertes par les outils internationaux, afin de renforcer la compétitivité de l'économie nationale.

Avec une présence consolidée en Angola, Deloitte et SAP ont collaboré à la conception et à la mise en oeuvre de solutions intégrées qui stimulent l'efficacité, l'innovation et la durabilité des principales organisations du pays.

Cette collaboration porte également sur des domaines clés et des tendances actuelles, tels que l'intelligence artificielle générative, la cybersécurité, l'analyse de données, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, la gestion de l'expérience client, l'efficacité opérationnelle, les plateformes cloud, hybrides et On-Premise.