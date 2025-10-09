Burkina Faso: VIe édition du dialogue intergénérationnel - Un cadre de transmission des valeurs sociales aux plus jeunes

Le ministère de la Justice et des Droits humains a organisé, ce mercredi 8 octobre 2025 la VIe édition du dialogue intergénérationnel.

Les activités entrant dans le cadre de la seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se poursuivent.

Ce mercredi 8 octobre 2025, le ministère de la Justice et des Droits humains a réuni autour d'une même table des jeunes et personnes âgées pour des partages de savoirs et de transmission des valeurs sociales.

Le représentant du ministre chargé de la Justice, Bepoadi Sinini, a rappelé que ce dialogue intergénérationnel est un espace essentiel qui contribue à la consolidation de la paix et au développement durable. Et ce, en fixant des repères solides, en renforçant les liens entre les différentes générations, en établissant une compréhension commune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Susciter une réflexion autour de nos valeurs sociales, favoriser le partage de bonnes pratiques et des leçons de vie, amener les différentes couches sociales à s'approprier ses valeurs cardinales, sont entre autres, les objectifs poursuivis par le présent dialogue intergénérationnel », a-t-il précisé.

Et d'ajouter que cet élan s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de tout le peuple autour des idéaux et des orientations de la révolution progressiste populaire. Il a souligné que le thème central des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage », est celui qui est abordé tour à tour et sur tous ses angles par les différents panélistes.

Car, a-t-il ajouté, ce thème invite chaque Burkinabè à la réflexion, quant à son engagement à cultiver des valeurs de patriotisme et de cohésion sociale et sa participation citoyenne aux actions de défense du pays.

Moussa Cissé, militaire à la retraite et panéliste, est revenu sur la nécessité pour les Burkinabè de se discipliner et de prendre en compte l'ordre, car le pays veut vaincre l'insécurité et se développer.

« Les générations d'avant ont eu le temps de nous apprendre dans le dialogue intergénérationnel. Nous devons passer le flambeau, amener les jeunes à comprendre la nécessité pour toute personne qui vit dans notre pays ou qui vit ailleurs et sympathise avec notre pays, que l'ordre doit y régner », a-t-il insisté.