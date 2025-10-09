Afrique de l'Ouest: Fonds de soutien patriotique - La diaspora burkinabè au Ghana et au Niger injecte plus de 22 millions F CFA

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la cérémonie de remise de don au Fonds de soutien patriotique de la diaspora burkinabè au Ghana et au Niger, le mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou.

Les Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur continuent de répondre présent à l'appel du président du Faso à l'effort de paix. La diaspora burkinabè résidant au Ghana et au Niger n'est pas restée en marge à cet appel. Elle a remis leur contribution au Fonds de soutien patriotique (FSP), à hauteur de 22 225 700 F CFA, au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, le mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

La diaspora burkinabè vivant au Niger a collecté la somme de 12 225 700 F CFA. En ce qui concerne l'ambassade du Burkina Faso à Accra en République du Ghana, elle a organisé une deuxième édition des journées de mobilisation patriotique et culturelles en juillet dernier à Accra. Et cette activité a permis de récolter 10 millions F CFA. Le représentant de la communauté des Burkinabè vivant au Niger, Aly Tindano, a révélé que la communauté n'a pas voulu rester silencieuse à l'appel du président du Faso.

Car, depuis l'extérieur, elle voit les réalisations que le capitaine Ibrahim Traoré fait en faveur du développement de la Nation. Le délégué du haut conseil des Burkinabè vivant au Ghana, Romuald Sawadogo, par ailleurs président de la communauté burkinabè, a fait savoir que c'est un devoir pour eux en tant que diaspora de participer à l'effort patriotique, en s'engageant dans les différents chantiers de construction du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a traduit la gratitude du gouvernement aux deux communautés pour la contribution au FSP.

Il a laissé entendre que l'appel du président du Faso, à revenir construire la Nation n'est pas vaine. « Au-delà de la mobilisation des ressources, nous sommes aujourd'hui des témoins du fait que le fonds de soutien patriotique est aussi un fonds de renforcement de la cohésion, un fonds de rassemblement de l'ensemble des énergies », a-t-il mentionné.

Il a affirmé que la contribution que la diaspora apporte, qu'elle soit monétaire ou non, est toujours la bienvenue. « Chaque fois que vous parlez du bien, de paix de votre Nation, vous apportez une contribution. Chaque fois que vous renoncez à faire circuler des discours haineux sur votre pays, vous apportez votre contribution », a-t-il relevé. Il a souhaité que de telles initiatives continuent pour la construction de la Nation.