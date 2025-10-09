Burkina Faso: Festival international panafricain de Nguékokh - La Xe édition Prévue du 10 au 20 octobre 2025 à Ouagadougou

La coordonnatrice du Festival international panafricain de Nguékokh (FIPAN), Fatou Weouli Balora, a animé une conférence de presse, mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou, pour annoncer la tenue de la Xe édition.

Dans le cadre de l'organisation de la Xe édition du Festival international panafricain de Nguékokh (FIPAN), la coordonnatrice de l'événement pour le Burkina Faso, Fatou Weouli Balora, a organisé une conférence de presse le mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou. Face aux journalistes, elle a confié que la Xe FIPAN se tiendra du 10 au 20 octobre 2025 dans la capitale burkinabè. Mme Balora a indiqué que le FIPAN est un évènement culturel, politique et éducatif panafricain réunissant des jeunes, des femmes, des acteurs de la société civile, des artistes, des militants et des personnalités politiques provenant d'Afrique et de la diaspora.

Pour elle, le Festival international panafricain de Nguékokh se veut un cadre synergique de dialogue et de sensibilisation sur les enjeux et les défis de souveraineté, d'unité et de développement du continent africain. « Ce cadre unique en Afrique de par sa démarche, constitue un espace d'éducation civique et populaire mobilisant les jeunes du continent et de la diaspora » a-t-elle martelé.

A l'entendre durant 10 jours des panafricanistes du continent et de la diaspora vont promouvoir et se réunir autour des questions essentielles concernant les enjeux et défis à promouvoir sur le plan social, politique, environnemental, économique, culturel, etc. Fatou Weouli Balora a également confié que le FIPAN a pour objectif de promouvoir la participation massive, active et consciente des africains au processus de transformation économique, politique et culturel de l'Afrique, tout en incitant la diaspora à mieux s'intégrer dans le dispositif de prise de décision.

Au programme des activités selon la coordonnatrice du FIPAN, il est prévu des panels et conférences, des débats et arbres à palabre, des activités culturelles, expositions-vente et des rencontres B2B. Pour le responsable de la commission scientifique et innovation culturelle du FIPAN Salam Abdoul Koussoubé l'événement est un rendez-vous du donner et du recevoir. Pour ce faire il a appelé tous les jeunes panafricanistes à s'approprier les activités de l'édition 2025. « Nous voulons que les africains prennent à bras le corps leur avenir dans le concert des autres peuples du monde », a-t-il conclu.