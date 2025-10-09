Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne - Une centaine d'engins volés restitués

Le ministère de la Sécurité a lancé une opération de restitution d'engins volés dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

Mohamidou Nana, un commerçant, n'avait plus espoir de retrouver sa moto « arrachée » par des voleurs devant sa cour, il y a 18 mois. Grande était donc sa joie, hier mercredi 8 octobre 2025, d'entrer en possession de son engin retrouvé grâce au professionnalisme et à l'abnégation des Forces de sécurité intérieure (FSI).

Tout comme M. Nana, une centaine de propriétaires de motos volées connaîtront, très prochainement, le bonheur de retrouver leurs engins. Une vaste opération de restitution d'engins volés a, en effet, été lancée par le ministère de la Sécurité dans les régions du Kadiogo, Guiriko, Nando, Koulsé, Goulmou, Nakambé et Oubri.

Aux dires du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, cette opération n'est pas un simple acte solennel. Elle constitue, selon lui, une manifestation concrète de la volonté du gouvernement de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs institutions, en démontrant que la justice et la sécurité sont des réalités tangibles au Burkina Faso.

Elle témoigne aussi, a-t-il ajouté, de l'engagement résolu du ministère de la Sécurité à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité et de délinquance. « Chaque engin restitué symbolise une victoire de la loi sur le désordre, du civisme sur la fraude », a-t-il indiqué.

Cette activité constitue, par ailleurs, à entendre le ministre, une illustration parfaite de l'efficacité des FSI, notamment la Police et la Gendarmerie nationales à qui il a rendu un vibrant hommage. Mahamoudou Sana a aussi salué la collaboration avec les citoyens qui a permis d'aboutir à ces résultats.

Il a, toutefois, précisé que ce n'est pas la totalité des engins retrouvés qui seront restitués lors de l'opération. « En plus de la centaine, il y a d'autres motos qui ont été retrouvées mais dont les propriétaires restent méconnus. Cependant, les recherches se poursuivent afin de les identifier », a-t-il rassuré.

Le ministre Sana a, entre outre, fait savoir que cette opération fait partie des activités initiées par son département dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Pour lui, le patriotisme doit également rimer avec protection du bien commun, rejet du vol, dénonciation de la corruption et collaboration avec les autorités pour la paix et la sécurité. C'est pourquoi, en plus de cette opération de restitution d'engins, il a noté que d'autres activités sont prévues par son département dans le cadre de JEPPC.

Il a cité notamment des séances de sensibilisation sur l'excès de vitesse, le défaut de port du casque et de la ceinture de sécurité ainsi que sur l'alcootest. Des communications sur les commissariats mobi- les ainsi que les actions de la Brigade Laabal et une journée de salubrité sont aussi prévues. Le chef du département de la sécurité a par ailleurs saisi l'occasion de cette cérémonie pour appeler les populations à la prudence et à

la vigilance.