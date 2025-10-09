Burkina Faso: Hommage à un instituteur - 45 ans après, d'anciens élèves retrouvent leur maître de CP1

Des anciens élèves (1980) du Cours préparatoire première année (CP1) de l'école Bérégadougou 'A' (Comoé-Banfora) ont retrouvé et rendu visite à leur enseignant, Marcel Koffi Yaméogo, le samedi 27 septembre au secteur 5 de Koudougou.

Octobre 1980 - septembre 2025. Après pratiquement 45 ans, d'anciens élèves retrouvent leur « Monsieur » de la classe de CP1. Ces retrouvailles ont eu lieu au domicile de l'enseignant au secteur 5 de la ville de Koudougou, ce samedi 27 septembre 2025. L'émotion était vive et difficilement dissimulable chez les uns et chez les autres.

Et c'est la première fois que certains de ces anciens écoliers ont pu coller un nom et un prénom à celui que tous appelaient « Monsieur », à l'état civil, Marcel Koffi Yaméogo, qui les a tenus du CP1 au CE1. M. Yaméogo est admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis décembre 2020.

C'est avec une vive émotion qu'il a reçu ses anciens élèves qu'il a l'habitude de présenter, à chaque fois que l'occasion se présente, comme étant ceux avec qui, il a fait son baptême du feu dans le métier d'enseignant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet de cette visite est né depuis que le premier élève a eu les nouvelles de leur enseignant. Grâce aux réseaux sociaux, la classe de CP1 de 1980, s'est reconstituée petit à petit. Les membres, hier voisins de classe, sont aujourd'hui dans les quatre coins du monde. Tous ont vivement épousé l'idée de retrouver leur premier enseignant.

Ils disent avoir été marqué par cet instituteur qui avait débarqué à Bérégadougou en octobre 1980 et qui avait hérité de la classe de CP1, leur classe. Pourtant, Marcel Koffi Yaméogo ne comprenait ni le jula, ni le turka, ni le Toussian, langues parlées par la majorité des élèves dans cette localité du pays à l'époque. Cet obstacle linguistique a été rapidement levé grâce à la capacité d'adaptation du maître.

A l'occasion de cette visite, l'ambiance était conviviale. « Monsieur » et sa famille ont réservé un accueil chaleureux à ses anciens élèves. L'utile a été savamment joint à l'agréable. L'assistance s'est rappelée et partagée quelques bons souvenirs qui remontent à plus de 40 ans. « Monsieur » a rappelé le nom de certains promotionnaires dont il se rappelait et raconté des histoires liées à chacun.

De petites histoires aussi drôles qu'amusantes de petits enfants qu'il a toujours en mémoire. Le représentant des anciens élèves, Oumar Tou, a, au nom de tous les promotionnaires, traduit leur gratitude et leurs remerciements à « Monsieur » pour avoir été celui qui leur a appris les premiers mots en français, à l'écrit comme à l'oral. Il a paraphrasé l'écrivain Albert Camus, qui au moment où il recevait le prix Nobel de la littérature en 1957, a dit que le prix revenait plutôt à son instituteur, qui lui avait inculqué le goût du travail bien fait.

Ce porte-parole a déclaré que l'ensemble des anciens élèves était reconnaissant des sacrifices qu'il a fournis en leur enseignant les b.a.-ba notamment de 1980 à 1984, date de son départ de l'école. « Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous vous le devons en grande partie, car le début d'une aventure conditionne généralement la suite », a dit M. Tou.

En retour, « Monsieur » a prodigué des conseils et des bénédictions à ses anciens élèves. Il a beaucoup apprécié leur projet de création de leur Amicale. « Restez soudés et solidaires car seul on va vite, mais ensemble on va loin », leur a-t-il dit.