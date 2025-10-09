Burkina Faso: Police nationale de Kaya - Des engins et objets volés restitués aux propriétaires

Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de la participation citoyenne, la direction régionale de la police nationale des Koulsé a remis, mercredi 8 octobre 2025 à Kaya, divers matériels saisis par sa structure provinciale de Sandbondtenga aux légitimes propriétaires.

Pour marquer sa participation à la seconde phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, la direction régionale de la Police nationale des Koulsé a organisé une cérémonie de restitution d'objets volés à leurs propriétaires légitimes, le 8 octobre 2025. Cette opération a été organisée avec l'accord du parquet. Le matériel est composé, entre autres, d'une dizaine d'engins à deux roues, d'une trentaine de téléphones portables, des ordinateurs portables, des onduleurs, des baffles, etc.

Parmi ces objets, figurent des kits de bureau (ordinateurs, onduleurs...) de la mairie de la commune rurale de Tougouri et un engin retiré par les terroristes dans la commune de Bouroum (Namentanga). « Nous ne pouvons pas faire un point exhaustif des objets à remettre aux propriétaires, puisque les enquêtes de certains engins et objets n'ont pas été bouclées. Et la restitution se fera au fur et à mesure », a indiqué le Directeur régional de la police nationale (DRPN) des Koulsé, Salambanga Larba.

A l'entendre, les présumés voleurs sont déférés devant le parquet. Le DR Salambanga a mis l'occasion à profit pour inviter les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité afin de pouvoir les protéger et ainsi que leurs biens. Les légitimes propriétaires de ces objets volés ont traduit leur reconnaissance à la police judiciaire de Kaya pour le travail abattu. Benjamin Koudougou vient de recevoir symboliquement son engin de trois

mois d'ancienneté soustrait frauduleusement avec certains de ses objets tels qu'un réfrigérateur, une télévision, un ordinateur portable, des chaises, des clés USB, des cachets de son service, etc.

« C'est en quelque sorte un déménagement que les voleurs ont fait. Dieu merci, à l'heure où je vous parle, j'ai retrouvé tous le matériel volé grâce à la Police nationale que je remercie pour le beau travail abattu...», s'est réjoui M. Koudougou. De ce fait, il a invité les populations à une franche collaboration avec la Police nationale pour qu'elle mène à bien ses missions de protection des citoyens et de leurs biens.

Merci à la Police nationale

Pour le gouverneur de la région des Koulsé, Blaise Ouédraogo, ce résultat engrangé par la Police nationale traduit l'harmonie, l'efficacité et la performance qui existent en leur sein, une force qui concourt à la paix et à la tranquillité. « Et par ce moment de lutte contre le terrorisme, une force que l'on voit au front et en arrière en train d'assurer la protection des populations. Les mots pour vous féliciter pourraient se résumer au mot merci », a souligné le gouverneur des Koulsé. Pour lui, cette restitution va renforcer la confiance entre la population et la Police nationale.

C'est pourquoi, Blaise Ouédraogo l'a exhortée à maintenir le cap des perfor-mances afin que la résilience et la bravoure des populations des Koulsé puissent conduire sereinement vers le développement durable par un engagement citoyen et collectif. Pour le substitut du procureur près le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, Antoine Boéna, cette acti-vité est importante à deux niveaux.

« Cette remise permet de crédibiliser les institutions étatiques et de rapprocher la justice des populations. Si ces biens ne sont pas remis à leurs propriétaires, il faudra que ces biens viennent à notre niveau, ce qui peut allonger la procédure. Cette remise allège donc les travaux au niveau de la justice et permet d'aller vite comme le veut le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a précisé le substitut Boéna. C'est pourquoi, il a félicité la police judiciaire pour cette initiative.