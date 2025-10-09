Le Président de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, Siegfried Sigaro Sanou, a animé une conférence de presse, le mardi 7 octobre 2025, pour donner sa version des faits dans l'affaire d'attribution des boutiques et hangars des marchés de Colma et d'Accart-ville.

Cinq jours après la sortie médiatique des commerçants des marchés de Colma et d'Accart-ville, qui dénonçaient une gestion opaque des attributions, le Président de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, Siegfried Sigaro Sanou, a tenu à rétablir, selon lui, « la vérité des faits ». Face aux hommes de médias, entouré de certains de ses collaborateurs, il a assuré que le processus s'est déroulé « dans le strict respect des règles de transparence et d'équité ».

Selon lui, le système d'attribution par tirage au sort, dénoncé en son temps par certains commerçants, a été adopté pour éviter toute forme de favoritisme ou d'ingérence. « Ce mode de sélection a été validé en concertation avec les représentants des commerçants eux-mêmes. Il a permis de garantir une chance égale à tous les postulants », a expliqué M. Sanou.

Dans une déclaration liminaire lue par la secrétaire générale de l'arrondissement, Salimata Karambiri, il est ressorti que les premiers acteurs de ces infrastructures marchandes ont été impliqués tout au long du processus d'attribution des boutiques et hangars. Et contrairement à ce qui est véhiculé, certaines boutiques et hangars demeurent encore inattribués à ce jour.

A la question des journalistes de savoir pourquoi cette sortie des commerçants malgré les dispositions prises pour éviter tout point d'achoppement, Siegfried Sigaro Sanou a soutenu que ces agissements laissent entrevoir des intrigues. « C'est à croire que certaines personnes ne souhaitent pas que ces deux infrastructures voient le jour, au regard de certaines informations véhiculées, ajoutées à cette sortie médiatique », a laissé entendre le PDS.

Toutefois, il a pris l'engagement de tout mettre en oeuvre pour l'achèvement effectif de la construction des deux marchés. Lancé en 2021 pour une durée initiale de 18 mois, le projet de construction des marchés de Colma et d'Accart-ville devait s'achever en juillet 2023.Mais, il a connu plusieurs difficultés. Malgré l'avenant accordé à l'entreprise, les travaux peinent encore à être finalisés.