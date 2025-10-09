Congo-Brazzaville: Parlement - La session budgétaire s'ouvre le 15 octobre

La 7e conférence des présidents au niveau du Sénat et la 10e de l'Assemblée nationale ont dévoilé, le 8 octobre à Brazzaville, les différentes affaires inscrites à l'ordre du jour de la session ordinaire budgétaire qui s'ouvrira le 15 octobre.

Au niveau de la chambre haute du Parlement, douze affaires sont retenues, parmi lesquelles onze nouvelles et une ancienne. Au nombre des nouvelles affaires, l'on compte le projet de loi de finances pour l'année 2026, le projet de loi de finances rectificative 2025 et le projet de loi portant règlement du budget de l'Etat, exercice 2024.

Il y a aussi le projet de loi modifiant et complétant la loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale ; le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°23-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l'Institut national de recherche forestière, ainsi que la proposition de loi relative à la santé de la reproduction au Congo. La cérémonie a été présidée par le président du Sénat, Pierre Ngolo, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

La plupart de ces affaires sont également retenues à l'Assemblée nationale où en sus des trois projets de lois relatifs aux finances de l'Etat, les députés adopteront également le budget de leur institution pour l'exercice 2026. La 10e session budgétaire de l'Assemblée nationale examinera aussi le projet de loi modifiant et complétant la loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, ainsi que le projet de loi portant création de l'Agence congolaise de radioprotection et de sureté nucléaire.

La représentation nationale a en plus inscrit à son ordre du jour la proposition de loi dite « Commémoration des victimes de la traite négrière transatlantique et pour le retour de leurs descendants des Amériques et des Caraïbes ». Il y a aussi le projet de loi portant création de l'Agence nationale d'appui à la décentralisation et du développement local, ainsi que celui portant création de l'Agence congolaise des affaires maritimes.

Présidant la cérémonie au niveau de l'Assemblée nationale en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, son président, Isidore Mvouba, a rappelé que la conférence des présidents a pour vocation de préparer la session qui s'ouvre. « Il s'agit en l'occurrence de la 10e session ordinaire budgétaire. Nous avons concocté quelques affaires d'importance que nous soumettons à votre examen, à votre approbation en vue de les inscrire à l'ordre du jour de la 10e session budgétaire. Il y a des questions diverses qui vont et viennent, j'espère que ce sera leur dernière pérégrination », a-t-il rappelé. Il a évoqué l'opération « salutaire » que mène la force publique contre les « kulunas » et « bébés noirs ». Une opération fortement saluée par le peuple congolais, a reconnu Isidore Mvouba.