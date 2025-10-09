Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les activités scientifiques de la FSA centrées sur l'orientation estudiantine

Le doyen de la Faculté des sciences appliquées (FSA) de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), le professeur Arnaud Wilfrid Etou Ossibi, a procédé, le 6 octobre à Kintélé, à l'ouverture de la deuxième semaine des activités scientifiques de la faculté, visant à susciter et encourager l'orientation des étudiants dans les domaines scientifiques et technologiques.

Placée sur le thème « La recherche appliquée à la Faculté des sciences appliquées : solutions durables pour les entreprises et les populations cibles », cette 4e édition a pour objectif de compléter la formation académique des étudiants par le développement de thématiques spécifiques.

Les solutions durables aident les organisations à améliorer leur impact social, économique et environnemental. Elles peuvent aider les entreprises à mieux comprendre leur impact actuel, à fixer des objectifs de développement durable atteignables, ainsi qu'à suivre et à rendre compte de leurs progrès.

Selon certaines interventions, la science, la technologie et l'innovation contribuent à la résilience en ce qu'elles donnent des moyens d'action et une voix aux personnes, notamment aux plus vulnérables, élargissent l'accès à l'éducation et aux soins de santé, rendent possible la surveillance des risques écologiques, rapprochent les gens.

En effet, il s'agit également de valoriser les résultats des travaux scientifiques réalisés par les enseignants et étudiants de l'UDSN et favoriser leurs échanges avec les professionnels du monde du travail.

A en croire le Pr Etou Ossibi, cette semaine constitue « un véritable moment d'éveil scientifique », facteur indispensable à l'épanouissement des étudiants et des enseignants au sein d'un établissement à vocation scientifique et technologique.

Plusieurs activités figurent au programme de cette édition, à savoir des visites guidées des laboratoires, instituts de recherche, industries, administrations publiques techniques et des sociétés. Sont également prévus des expositions et présentations de posters, ainsi que des concours récompensant la meilleure communication scientifique, le meilleur logo de la Fsa et le meilleur projet de recherche-développement. A cette occasion, une table ronde sera également organisée autour du thème « La science au coeur du rêve africain ».

Cette édition se distingue par sa dimension régionale et internationale avec la participation de trente enseignants-chercheurs étrangers, dont trois venus du Bénin, dix-sept du Burkina Faso, deux du Gabon et huit du Niger.

Lors de la cérémonie d'ouverture, deux conférences ont marqué l'événement. La première portant sur le thème « La gestion des déchets solides ménagers en République du Congo : activités de recherche en vue de solutions durables » a été animée par le Pr Jean De Dieu Nzila de l'Ecole normale supérieure de l'Université Marien-Ngouabi.

La seconde, présentée par le Pr Antoine Elimbi de l'Université de Yaoundé (Cameroun), a abordé le thème « Géopolymères, un enjeu pour le développement d'un autre type de liant cimentaire en Afrique centrale ».