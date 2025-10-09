Congo-Brazzaville: Lancement de la bourse Francine-Ntoumi « spéciale Madibou »

La scientifique congolaise Francine Ntoumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM), a lancé le 8 octobre au lycée Sébastien-Mafouta la bourse scolaire Francine-Ntoumi, spéciale Madibou, placée sur le thème « Donner des ailes à l'ambition ». Une initiative inédite qui vise à encourager les jeunes filles des lycées publics de l'arrondissement 8 à croire en leurs capacités, à se distinguer par le travail et à rêver d'une carrière dans les sciences.

La bourse s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de la FCRM, implantée à Massissia, dans l'arrondissement 8 Madibou. Elle répond également au constat des faibles résultats scolaires au baccalauréat 2025, particulièrement dans le Sud de Brazzaville, et au désir de promouvoir l'excellence féminine dans les séries scientifiques.

Dans un témoignage vibrant, la Pr Francine Ntoumi est revenue sur son propre parcours, marqué par les obstacles, les doutes et les sacrifices. Elle a rappelé qu'avant d'être une scientifique reconnue, elle fut une jeune fille ordinaire, issue d'un milieu modeste, qui a dû s'imposer dans un univers longtemps réservé aux hommes. « J'ai été élevée en grande partie par ma grand-mère, mais aujourd'hui je suis là où je suis, pas parce que j'ai épousé un politicien ou que j'ai eu un copain riche.

Tout ce que j'ai, je l'ai eu par le travail et la persévérance. Il est important pour moi qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent dans les sciences, parce que moi, au cours de ma carrière, j'étais souvent seule, et ce n'est pas beau. Nous les femmes, on a une manière de voir les choses, qui, quand on se confronte avec les hommes, permet de donner de bonnes choses », a déclaré la Pr Francine Ntoumi devant un auditoire captivé.

La bourse Francine-Ntoumi « spéciale Madibou » sera octroyée chaque trimestre à la première des meilleures élèves des classes de première et terminale C et D du lycée Sébastien-Mafouta. Pour les lycées techniques publics, une élève en classe de terminale, toutes séries confondues, sera retenue chaque trimestre scolaire. La sélection des lauréates se fera sur proposition des chefs d'établissement, en fonction des résultats scolaires, validée par un comité constitué de représentants de la FCRM et de la direction des lycées concernés.

Comme récompense, chaque lauréate recevra 50 000 FCFA par trimestre. Au-delà de la somme, le geste se veut un levier de motivation et d'émulation. Il s'agit d'encourager la rigueur, de récompenser les efforts et de montrer qu'il est possible de réussir dans un établissement public. « Ce n'est pas parce qu'on est dans un lycée public qu'on ne peut pas être championne.

Je veux révéler les talents cachés de nos écoles et prouver que le travail paie », estime Francine Ntoumi. Le but de cette bourse est de permettre aux bénéficiaires de financer leurs besoins scolaires : livres, cahiers, frais de transport, répétiteurs... Pour l'initiatrice, c'est un moyen de soulager les familles modestes et de permettre aux jeunes filles de se consacrer pleinement à leurs études.

Encourager l'audace féminine

Le directeur des études du lycée Sébastien-Mafouta, Albert Babingui, a salué cette initiative inédite et inspirante. « C'est pour la première fois qu'une telle action cible spécifiquement nos élèves filles. À nous, encadreurs, de soutenir cette émulation et d'identifier celles qui feront la fierté de notre établissement », a-t-il déclaré, invitant les élèves à conjuguer discipline et excellence.

Les lycéennes ont, elles aussi, exprimé leur enthousiasme. Pour Mabanza Marlo, élève de première D, cette bourse représente à la fois une opportunité et un challenge. « C'est une occasion de montrer ce dont je suis capable. Même si je ne gagne pas au premier trimestre, je vais travailler dur pour y parvenir au suivant », confie-t-elle, rêveuse, songeant déjà à devenir médecin.

Un investissement local et durable

Le choix de Madibou n'est pas anodin. Francine Ntoumi y réside et y travaille depuis plus de quinze ans à travers la FCRM. Avec cette initiative, la scientifique congolaise ouvre une nouvelle voie : celle d'une solidarité enracinée dans la proximité, au service de la jeunesse congolaise. Au-delà de l'aide financière, la Pr Francine Ntoumi voit dans cette bourse un tremplin vers l'excellence académique. Elle souhaite qu'en valorisant les meilleures élèves du secondaire, aucune jeune fille ne manque plus de chances pour les études et bourses universitaires ou scientifiques à venir.

Aussi, elle a limité l'offre à Madibou en raison de ses moyens financiers et afin de la rendre pérenne. « Ce serait un rêve d'étendre la bourse dans tout le département de Brazzaville, mais on ne peut donner que ce que l'on a. Là je prends un engagement très important parce que je donne mon nom personnel à une action que je voudrais pérenne. Si un jour, d'autres partenaires s'associent et veulent renforcer la bourse scolaire Francine-Ntoumi, à ce moment-là évidemment nous envisagerons allouer des bourses à d'autres arrondissements », a-t-elle conclu.