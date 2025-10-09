Afrique: Salon professionnel de musique - Une ambiance festive au rendez-vous

Le salon professionnel de musique se tiendra du 30 octobre au 1er novembre, à Tshwane, en Afrique du Sud. Pendant trois jours, la capitale sud-africaine offrira au public un mélange de patrimoine culturel de différents pays.

L'évènement sera une occasion d'échanges d'idées, de découverte et de collaboration au sein de l'industrie. Au programme : des panels, concerts, workshops, expositions, networking, keynotes. Au terme des activités, des prix seront décernés.

Le salon ACCES (Conférence de Music In Africa pour les Collaborations, Échanges et Show cases) se déroulera sur trois lieux : Aula Théâtre, Université de Pretoria, (pour les conférences), à Propagande Pretoria et à 012 Centra (pour les festivals). Ce rendez -vous réunira plus de cinquante pays, plus de cent acteurs de l'industrie musicale africaine et mondiale, plus de quatre-vingts artistes et plus de mille cinq cents participants. Des showcases mettront en avant des talents africains exceptionnels.

ACCES est devenu le salon professionnel musical le plus important du continent africain. Il est organisé par la Fondation Music In Africa et propose une programmation variée. ACCES est un cadre qui permet de repérer des talents et créer des connexions avec l'ensemble du continent. Les délégués peuvent assister gratuitement à la conférence, mais doivent s'inscrire à l'avance via un compte Music In Africa où via un formulaire externe pour obtenir un pass.