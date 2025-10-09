Congo-Brazzaville: Assainissement - Le pays prépare sa politique nationale pour les quatre prochaines années

Le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier organise, les 14 et 15 octobre à Brazzaville, en partenariat avec l'Unicef, le 1er atelier de validation de la Politique nationale d'assainissement (PNA) 2026-2030.

Etape majeure dans la mise en oeuvre des engagements pris lors de la 1ère Conférence nationale sur l'Assainissement urbain, cet atelier s'inscrit dans une dynamique de réformes visant à doter le pays d'un cadre stratégique, cohérent, durable et inclusif pour améliorer les conditions de vie de la population et renforcer la salubrité de nos villes et communes. Il permettra aussi au Congo de s'aligner sur les priorités nationales et les engagements internationaux.

Placée sous le patronage du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, cette initiative vise également à atteindre l'Objectif de développement durable (ODD) n°6 qui garantit l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Elle répond, en effet, aux orientations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux engagements régionaux pris par le Congo, dans le cadre des forums continentaux sur l'eau et l'assainissement.

L'atelier national de validation de la PNA marque l'ultime étape de ce processus consultatif, avant de soumettre la version définitive au gouvernement. L'objectif étant de permettre une lecture critique et partagée du projet de politique, d'intégrer toutes les contributions de l'ensemble des parties prenantes et d'adopter une feuille de route pour sa mise en oeuvre.

La République du Congo fait face à de nombreux défis structurels et opérationnels en matière d'assainissement. La PNA vient ainsi renforcer l'ensemble de l'arsenal juridique et technique en matière de gouvernance du secteur de l'assainissement. Cet atelier se tient donc dans un contexte de croissance démographique exponentielle en milieu urbain, d'une urbanisation accélérée et non conventionnelle. En effet, l'absence d'un référentiel stratégique national de politique globale limite considérablement la capacité de l'Etat, des collectivités locales et des communautés de base à promouvoir les bonnes pratiques en matière d'assainissement.

« Les mauvaises pratiques en matière d'assainissement accélèrent la dégradation de l'environnement urbain et rural, exposent la population aux épidémies et diverses maladies. Elles peuvent aussi se traduire par les phénomènes physiques et géologiques tels que les érosions, les inondations qui mettent en péril les vies humaines », justifient les organisateurs.