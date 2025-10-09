Burkina Faso: Faso basket développement IIe édition - L'AS SONABHY s'offre Majestic en match d'ouverture

Lancée ce dimanche 5 octobre 2025 à Ouagadougou sous le signe de l'expansion et de la promotion, Faso basket développement (FBD), organisée par l'association éponyme a vu l'AS SONABHY s'imposer de justesse face à Majestic Basket Académie, marquant le coup d'envoi d'un mois de joutes sportives qui s'annoncent passionnantes. Avec 15 équipes engagées et des objectifs clairs de développement national, le FBD confirme son rôle de tremplin pour la balle au panier au pays des Hommes intègres.

Le match d'ouverture de la IIe édition de Faso basket développement, qui s'est tenu à la salle des arts martiaux de Ouagadougou, a tenu toutes ses promesses en termes de suspense. La rencontre a opposé l'AS SONABHY à Majestic Basket Académie et a offert

un spectacle riche en rebondissements. Dès le premier quart temps, Majestic Basket Académie a pris l'avantage (18-14). L'intensité de la partie s'est maintenue, conduisant à une parfaite égalité de 28 points à la mi-temps. Au retour de la mi-temps, Majestic a de nouveau, créé l'écart au troisième quart temps, menant (46-38).

Cependant, l'AS SONABHY n'a pas abdiqué. Grâce à un dernier quart temps maîtrisé, l'équipe a réussi à remonter son déficit pour finalement s'adjuger la victoire sur le score final de 59 à 54. Une performance qui lance la compétition de la meilleure des manières. Le président du comité d'organisation de cette deuxième édition, Romuald Ouédraogo, a profité du lancement pour souligner les avancées du tournoi.

La principale innovation réside dans l'augmentation significative du nombre d'équipes participantes, passant de 11 l'année précédente à 15 formations de Ouagadougou cette année. Trois nouvelles équipes ont rejoint la compétition, un signe, selon lui, de l'intérêt croissant et de la crédibilité de l'événement. Pour le déroulement de la compétition, les 15 équipes sont réparties en trois poules de cinq. Chaque équipe jouera quatre matchs lors de la phase de poules. Les deux meilleures équipes de chaque poule, ainsi que

les deux meilleures troisièmes, se qualifieront pour les phases finales (quarts de finale, demi-finales, et finale). La finale est provisoirement fixée au 22 novembre 2025, sous réserve du respect du calendrier.

L'Association Faso Basketball Développent (FBD), composée d'anciens et d'actuels basketteurs, s'est donnée pour mission d'apporter une "pierre de plus au développement du basketball sur le plan national et, pourquoi pas, international." Le tournoi sert donc de vitrine et de plateforme pour maintenir ce sport et le niveau des joueurs. Pour encourager les athlètes, les récompenses financières ont été maintenues, avec une nouveauté, la prime pour l'équipe classée 4e.

Les prix sont répartis comme suit : Vainqueur : 500 000 F CFA, Finaliste : 300 000 F CFA 3e place : 150 000 F CFA 4e place : 100 000 F CFA. Malgré son succès grandissant, l'organisation du tournoi repose encore principalement sur les cotisations des membres de l'association et les dons des bienheureux donateurs.

Conscient de l'impact social et sportif du FBD, Romuald Ouédraogo, a lancé un appel vibrant aux sponsors et aux bonnes volontés pour soutenir l'événement. Un appui financier extérieur est crucial pour pérenniser et professionnaliser ce tournoi qui est désormais un rendez-vous majeur pour le basketball burkinabè.