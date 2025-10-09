Burkina Faso: Maracana Association Lagmtaaba de Bassinko - Ashura FC remporte la IIe édition

Le champion 2025 du tournoi de Maracana de la Cité de Bassinko est désormais connu. C'est l'équipe d'Ashura FC qui a décroché le titre de cette deuxième édition organisée par l'Association lagmtaaba de la cité de Bassinko (ALCIBA), au terme d'une finale palpitante contre Cobra FC disputée le samedi 27 septembre dernier.

Ashura FC est la deuxième équipe à s'inscrire dans le palmarès des vainqueurs du tournoi maracana ALCIBA après les Vétérans à la première édition. Elle a triomphé de Cobra FC lors de la finale disputée le samedi 27 septembre dernier. Après un score nul et vierge, Ashura FC s'est montrée plus décisive à l'épreuve fatidique des tirs au but (2-1). La rencontre a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité, même si le temps réglementaire (deux fois 20 minutes) s'est soldé par un score de 0 but partout.

Malgré une large domination dans le jeu, l'équipe d'Ashura FC a manqué d'efficacité offensive face à une formation de Cobra FC très solide défensivement. Les finalistes malheureux ont su résister aux assauts répétés de leurs adversaires, jusqu'aux tirs au but. Cet exercice a aussi nécessité huit tireurs de part et d'autre, pour finalement tourner en faveur d'Ashura FC. Le capitaine des vainqueurs, Ouadio Arthur, s'est réjoui de cette victoire : « Le match n'a pas été facile parce que l'équipe que nous avons affrontée est une équipe qui défend très bien.

Nous avons poussé, mais c'est à la séance des tirs au but qu'on s'est départagé. » Leur mérite a été récompensé du premier prix composé du trophée, d'une enveloppe de 60 000 F CFA ainsi que de nombreux gadgets. L'équipe de Cobra FC, finaliste malheureux, s'est consolée avec une somme de 45 000 F CFA, des ballons, des gadgets et des jeux de maillots. Lassané Ouédraogo, président de l'ALCIBA, a souligné le succès de l'événement :

« nous sommes très contents de ce beau spectacle auquel nous avons assisté.

Les joueurs ont montré un fair-play sur le terrain, nous nous réjouissons vraiment de cette compétition ». Pour lui, l'objectif principal du tournoi est avant tout de renforcer les liens et la cohésion entre les résidents de la Cité de Bassinko. L'événement a également servi de cadre à une initiative citoyenne notable. En effet, ALCIBA a récompensé les meilleurs élèves de la cité.