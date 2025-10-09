Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé la cérémonie de remise symbolique de kits scolaires à 187 orphelins de conducteurs et transporteurs routiers tombés du fait du terrorisme au Burkina Faso, mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

La présidence du Faso se soucie des enfants orphelins des con-ducteurs et transporteurs routiers tombés du fait du terrorisme au Burkina Faso. En effet, le ministère de l'Administration territoriale, à travers la direction générale des transports terrestres et maritimes, a organisé la cérémonie de remise de kits scolaires offerts, par la Présidence du Faso, à 187 de ces enfants, mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou. Séance tenante, ce sont quatre enfants orphelins qui ont reçu symboliquement leurs kits.

C'est le chargé de missions du président du Faso, Dominique Konombo, représentant le ministre-directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha

Céleste Anderson Dekomwin Medah qui a présidé cette cérémonie, 3e du genre. Dominique Konombo a salué la mémoire des conducteurs tombés lors des convois de ravitaillement dans les zones sous blocus. « Leur sacrifice, au-delà du devoir, témoigne d'un engagement rare pour leur pays, pour la vie, pour l'espoir. Ils ne portaient pas d'armes, mais ils ont combattu avec courage pour que d'autres vivent dignement », a -t-il laissé entendre.

« Un message fort d'espérance »

De l'avis de Dominique Konombo, au-delà de la valeur matérielle, ces kits scolaires portent un message fort d'espérance. « Continuez à croire en l'avenir, à vous battre, à étudier. Vous deviendrez demain les bâtisseurs du Burkina Faso de paix, de dignité et de justice que vos pères ont servi jusqu'au sacrifice ultime », a-t-il déclaré. Le directeur général des transports terrestres et maritimes, Sibidi Vincent Tougri, lui aussi, a rendu un hommage « mérité » à tous les chauffeurs et transporteurs tombés dans l'exercice de leur devoir.

Pour lui, ce geste n'est pas simplement une remise de fournitures scolaires mais un message d'espérance, une leçon d'humanité et un appel à la responsabilité. « L'acte posé montre que l'Etat reste aux côtés des plus vulnérables, que chaque enfant mérite une chance, et que le sacrifice de nos conducteurs tombés n'est jamais oublié », a confié M. Tougri. Le directeur général des transports terrestres et maritimes a aussi loué la résilience des familles endeuillées et la force des enfants bénéficiaires.

Au nom des bénéficiaires, le représentant du président de l'Union nationale des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), Dramane Doussa, a été reconnaissant aux « plus hautes autorités » du pays des Hommes intègres. « Nous remercions le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette marque d'attention et de considération à l'endroit de nos familles. Ce geste nous réconforte et nous encourage à poursuivre notre engagement aux côtés du gouvernement », a-t-il confié.

Dramane Doussa a saisi l'occasion pour réaffirmer l'accompagnement de sa structure à toutes les actions du gouvernement. L'une des bénéficiaires, Nassiratou Ouédraogo, a remercié la Présidence du Faso pour ce geste. Elle a promis de bien étudier à l'école pour obtenir de meilleurs résultats et être récompensée les années à venir.