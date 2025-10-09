Gabon: Le Chef de l'État échange avec les opérateurs du secteur aurifère

Dans le cadre des consultations régulières avec les acteurs économiques, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a reçu ce jour les opérateurs économiques du secteur aurifère, en particulier ceux impliqués dans l'exploitation de l'or.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de réorganiser et assainir un secteur stratégique, encore dominé par l'orpaillage artisanal illégal, et d'en garantir les retombées économiques au bénéfice de l'État et des populations.

Le Président de la République a rappelé la décision d'inscrire les recettes minières dans le budget de l'État, annoncée en novembre 2024, afin de renforcer la transparence et de s'assurer que les revenus issus de l'exploitation de l'or profitent pleinement au pays.

Face à la recrudescence de l'exploitation illégale, qui occasionne des pertes financières importantes et une dégradation préoccupante de l'environnement, plusieurs enquêtes menées par les services compétents ont permis l'interpellation de nombreux orpailleurs clandestins, principalement étrangers, dans les localités de Ndjolé, Makokou, Mitzic, entre autres. À ce jour, plusieurs kilogrammes d'or, représentant une valeur de plus d'un milliard de francs CFA, ont été saisis.

Souhaitant faire de ce secteur un levier de développement local et de création d'emplois, le Chef de l'État a instruit le gouvernement a mettre en place un cadre réglementaire strict et efficace.

Ainsi, le Président de la République a formulé les directives suivantes :

- Réalisation d'un audit complet, du secteur aurifère ;

- Organisation de missions de contrôle pour interdire toute exploitation sans permis ;

- Sanctions fermes à l'encontre des auteurs d'orpaillage illégal ;

- Mise en place d'un système de surveillance satellitaire, en lien avec les unités spécialisées, pour détecter toute activité illicite ;

- Interdiction de l'exploitation artisanale non encadrée ;

- Exigence d'une caution bancaire pour les opérateurs agréés ;

- Adoption de textes imposant le raffinage local de l'or ;

- Création d'une grille nationale de fixation des prix de l'or ;

- Retrait des permis aux exploitants en infraction ;

- Réduction du nombre de permis délivrés et interdiction des collectes par des particuliers.

Le Chef de l'État a enfin rappelé que l'or relève de la souveraineté de l'État, et que son exploitation doit répondre aux impératifs de souveraineté, de développement durable et d'équité.