Gabon: Cérémonie de signature du don pour le « Programme de Développement Economique et Social »

L'Ambassade du Japon et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Chargé de l'Intégration et de la Diaspora de la République gabonaise, ont procédé aujourd'hui à la cérémonie de signature de l'accord de don relatif au « Programme de Développement Économique et Social », financé par le Japon.

Ce projet permettra de fournir dix-huit automates médicaux de dernière génération destinés aux hôpitaux régionaux et aux centres de santé. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement constant du Japon en faveur du renforcement de la santé publique et de la lutte contre le paludisme au Gabon.

La cérémonie a été honorée par la présence de S.E.M. le Ministre des Affaires Étrangères, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, de S.E.M. l'Ambassadeur du Japon au Gabon, Noguchi Shuji, ainsi que de représentants des institutions nationales, partenaires techniques et financiers, et acteurs du secteur de la santé.

Ce don, d'une valeur de 200 millions de yens (plus de 800 millions de francs CFA), comprend des automates Sysmex, des équipements japonais de pointe permettant le diagnostic rapide et précis du paludisme, y compris dans les zones rurales où la maladie sévit le plus. Chaque automate permet de détecter le paludisme en environ 10 secondes, offrant ainsi la possibilité de lancer immédiatement le traitement adapté et d'améliorer considérablement la prise en charge des patients.

Les automates seront répartis dans toutes les provinces du Gabon, garantissant un accès équitable à un diagnostic fiable et standardisé. Ce matériel permettra également de réduire les retards de diagnostic, d'améliorer le suivi clinique et de soulager le personnel soignant grâce à des outils automatisés performants.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du Japon en matière de santé publique au Gabon. Depuis 2020, le Japon a déjà offert aux centres médicaux provinciaux des équipements médicaux d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA, ainsi que le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), comprenant CT scanners, échographes portables, incubateurs et électrocardiographes. De plus, la JICA envoie des experts et volontaires dans le domaine de la santé et a récemment fourni des équipements destinés à la santé maternelle et infantile pour renforcer les capacités locales et améliorer la qualité des soins.

Au-delà de cette coopération bilatérale, le Japon soutient également la santé publique gabonaise dans le cadre de initiatives régionales et internationales telles que la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) renforçant les liens entre le Japon, le Gabon et le continent africain.

Grâce à ce don, le Japon réaffirme son engagement aux côtés du Gabon pour lutter contre le paludisme, améliorer la qualité des soins et promouvoir le bien-être des populations. Ce geste illustre également la solidarité et le partenariat durable qui unissent les deux nations.