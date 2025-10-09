Cote d'Ivoire: Justice ivoirienne - Beugré Mambé lance la construction du Pôle pénal économique et financier à Bingerville

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a procédé ce mercredi 8 octobre 2025 à Bingerville à la pose de la première pierre du Pôle pénal économique et financier (PPEF).

Ce projet, estimé à 17,4 milliards de FCFA, sera édifié sur un site de près de 2 hectares, jouxtant le Tribunal de Première Instance de Bingerville. Les travaux, prévus sur 30 mois, donneront naissance à un bâtiment moderne de trois niveaux (R+2), conçu pour répondre aux besoins de la justice en matière de lutte contre la criminalité économique.

Le futur siège comprendra 46 bureaux pour magistrats, 22 pour greffiers, des espaces pour avocats, commissaires de justice, services techniques et enquêteurs spécialisés, ainsi que deux salles d'audience de 50 à 150 places. L'édifice intégrera également une bibliothèque, une médiathèque, une salle informatique, une salle de vidéosurveillance, 12 salles d'archives, une infirmerie, un restaurant et 122 places de parking.

Dans son allocution, le Premier ministre a rappelé les efforts déjà accomplis dans le renforcement du système judiciaire : construction de tribunaux à San-Pedro, Guiglo, Bingerville et Abobo, mise en place de l'Institution nationale de formation judiciaire à Yamoussoukro, ainsi que l'ouverture des cours d'appel de Daloa et Korhogo. « Ces projets, conjugués à celui que nous lançons aujourd'hui, traduisent l'engagement du gouvernement à bâtir une justice moderne, accessible et digne de la confiance des citoyens », a déclaré Robert Beugré Mambé.

Il a également exhorté les acteurs du secteur judiciaire à faire preuve de responsabilité : « Ces infrastructures que nous bâtissons sont les vôtres. Elles sont pensées pour que vous exerciez vos missions avec dignité, sérénité et indépendance. La Nation compte sur vous, le peuple vous fait confiance. »

Pour sa part, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, a insisté sur la portée de ce projet : « Ce n'est pas qu'un simple édifice, c'est un outil stratégique qui incarne la volonté du gouvernement de renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière grâce à des moyens modernes et une meilleure coordination entre les acteurs judiciaires. »

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités issues du monde administratif, politique, judiciaire, diplomatique et coutumier, venues marquer leur soutien à ce projet majeur pour la crédibilité et l'efficacité de la justice ivoirienne.