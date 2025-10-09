Cote d'Ivoire: Justice ivoirienne - Le ministère met en garde contre les « fake news »

Face à la prolifération d'informations mensongères relayées sur Internet, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a tenu à réagir avec fermeté. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre 2025, la Chancellerie dénonce la diffusion récurrente de fausses déclarations attribuées à des responsables judiciaires ivoiriens par certains sites étrangers.

Selon le texte signé par le Garde des Sceaux, Jean Sansan Kambilé, ces publications mensongères visent notamment le Procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan et le Directeur de l'Administration pénitentiaire. Le ministère souligne qu'aucune de ces informations ne provient de l'institution judiciaire et qu'elles ne reflètent en rien ses positions officielles.

Le communiqué rappelle que les seules informations fiables du ministère de la Justice sont celles diffusées par ses canaux institutionnels, à travers des communiqués dûment signés. Le ministre appelle donc la population à la vigilance et à la prudence face à ces « manoeuvres de désinformation aux desseins inavoués », destinées à semer le doute et la confusion.

Cette mise en garde intervient dans un contexte où la désinformation en ligne constitue une menace croissante pour la stabilité sociale et la crédibilité des institutions publiques. En invitant les citoyens à se référer uniquement aux sources officielles, le ministère de la Justice entend non seulement préserver l'intégrité de l'appareil judiciaire ivoirien, mais également protéger la population contre les effets néfastes des rumeurs et intoxications médiatiques.

« La justice ivoirienne ne saurait se laisser instrumentaliser par de fausses informations », insiste la Chancellerie, qui se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'image et le bon fonctionnement de l'institution.