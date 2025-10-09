Cote d'Ivoire: Cohésion sociale et paix - Soro Doté sensibilise artisans, commerçants et populations d'Adjamé

À quelques jours de l'élection présidentielle, le président de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, Soro Doté, s'est investi dans une mission de promotion de la paix et de la cohésion sociale.

À l'initiative de la Confédération des PME-PMI du BTP, en partenariat avec la communauté sénoufo de Williamsville, une rencontre de sensibilisation s'est tenue le dimanche 5 octobre 2025, au terrain de Williamsville, dans la commune d'Adjamé.

Dans son intervention, Soro Doté a insisté sur l'importance du dialogue, du respect mutuel et de l'inclusion socio-professionnelle. « Pour aspirer à un développement radieux, il faut bâtir un climat de cohésion et de paix en partenariat avec l'État et ses structures, afin de favoriser la construction d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières et industrielles », a-t-il souligné.

Le président de la Confédération a également invité les populations à cultiver l'unité et la solidarité, conditions essentielles pour garantir la sécurité, la stabilité et prévenir les conflits qui freinent l'économie, le commerce, l'éducation et la santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soro Doté a par ailleurs rassuré les artisans et commerçants sur l'engagement des autorités à soutenir leur secteur. Il a cité notamment l'accord conclu entre la Banque africaine de développement (BAD) et l'État de Côte d'Ivoire, visant à financer des projets portés par des jeunes et à renforcer leurs compétences.

« Éloignons-nous des actes de vandalisme et de violence lors des échéances électorales, afin de profiter pleinement des projets mis en oeuvre pour le développement de nos activités », a-t-il exhorté en conclusion.