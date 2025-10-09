Madagascar: Manifestation - La Gen Z remobilise ses partisans

Deux semaines après le lancement de leur mouvement, les jeunes de la Gen Z entendent relancer la mobilisation. Ils annoncent une nouvelle manifestation ce jour à Ambohijatovo, avec l'objectif de rassembler un maximum de partisans en vue d'une grève générale. Le ton adopté sur leurs réseaux sociaux, notamment sur leur page Facebook, traduit cette volonté d'élargir leur base. Les leaders appellent à l'unité et invitent tous ceux qui avaient été mis à l'écart ou restés en retrait à rejoindre le mouvement.

Parmi les nouveaux soutiens figurent plusieurs partis politiques, dont certains n'étaient pas présents lors des premiers jours de la contestation. Ces formations, pour la plupart issues de l'opposition, ont été sollicitées directement par les jeunes manifestants. Outre les partis membres de la coalition Firaisankina, d'autres mouvements politiques ont répondu à l'appel. C'est le cas notamment du parti Ny Fanahy Maha Olona, dirigé par Ny Rado Rafalimanana, qui a annoncé hier la mobilisation de ses partisans aux côtés de la Gen Z pour la manifestation prévue ce jour.

Un élargissement progressif du mouvement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mobilisation dépasse désormais le seul cadre politique. Depuis la semaine dernière, plusieurs syndicats et corps de métiers de la fonction publique se sont joints à la contestation. La Solidarité syndicale de Madagascar a été parmi les premiers à manifester son soutien, notamment lors des rassemblements du côté d'Antanimbarinandriana.

Depuis le début de cette semaine, des étudiants de la Faculté de Médecine et des internes des hôpitaux publics ont également rejoint le mouvement. Ils ont poursuivi leur propre mobilisation du côté d'Ambohidahy hier. Leur présence illustre l'adhésion croissante des jeunes issus du milieu universitaire et hospitalier.

Le Syndicat du personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable a, de son côté, annoncé sa participation à la manifestation de ce jour. À cela s'ajoutent les syndicats du personnel de l'Administration pénitentiaire, qui ont suspendu certaines de leurs activités, ainsi que celui de la Douane, qui a également exprimé sa solidarité.

Reste à savoir si tous ces soutiens annoncés se traduiront par une présence visible sur le terrain. Mais une chose est sûre, la Gen Z semble déterminée à transformer sa contestation en un mouvement collectif d'ampleur nationale.