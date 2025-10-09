Madagascar: Ma thèse en 180 secondes - Nasolo Razafindramaso, fait bonne figure

À Bucarest, Nasolo Razafindramaso a représenté Madagascar à la finale internationale de Ma Thèse en 180 secondes, défendant la patate comme symbole du développement local.

Sous les projecteurs de Bucarest, le 2 octobre dernier, vingt jeunes chercheurs venus du monde entier ont condensé leurs années de recherche en trois minutes intenses et captivantes. Parmi eux, Nasolo Razafindramaso, doctorante malgache représentant fièrement l'université d'Antananarivo, a captivé le public avec un sujet ancré dans les réalités du pays : la patate comme levier de développement local.

« C'est un honneur et une fierté. J'ai donné le maximum pour mon pays, car je crois en ses potentialités. Nous pouvons faire beaucoup avec ce que nous avons », confie-t-elle, pleine de conviction.

Si son nom ne figure pas au palmarès final, sa prestation a pourtant laissé une empreinte forte. Par sa détermination, son éloquence et la profondeur de son message, Nasolo Razafindramaso a su faire rayonner le savoir-faire et l'esprit d'innovation malgache sur la scène internationale. Son parcours rappelle que la réussite ne se mesure pas uniquement par les trophées, mais aussi par la capacité à inspirer et à représenter dignement tout un pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également tenu à rendre hommage au corps enseignant malgache : « Les jeunes Malgaches n'ont pas à avoir honte de leurs enseignants. Nous avons des professeurs compétents et passionnés. C'est grâce à eux que j'ai pu porter haut les couleurs de mon pays. »

Reconnaissance

Forte de cette expérience, la chercheuse a relevé l'importance d'une diplomatie scientifique adaptée aux contextes internationaux : « En Roumanie, le taux d'industrialisation est de 39 %, contre 14 % à Madagascar. Les besoins sont différents, et il faut en tenir compte », souligne-t-elle avec lucidité.

Organisé par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec l'ambassade de France à Madagascar, le Mesupres et plusieurs universités, le concours Ma Thèse en 180 secondes valorise chaque année la recherche francophone et le talent de jeunes scientifiques capables de rendre la science accessible à tous.

Le 1er prix du jury est revenu à Diana Donoaga (Moldavie), le 2e à Kantapon I. (Thaïlande), le 3e à Mélanie Depret (Irlande), tandis que le prix du public a été remporté par Dr Abdoul Rahim Falk KY (Côte d'Ivoire).

Sans trophée mais avec une immense reconnaissance, Nasolo Razafindramaso s'impose comme un symbole de courage, de savoir et d'espoir pour la jeunesse malgache. Sa voix résonne comme celle d'une génération qui croit fermement au potentiel de son pays.