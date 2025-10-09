Madagascar: Transparence - Un nouveau cadre pour les engins industriels importés

La Douane a récemment précisé les règles encadrant l'importation des véhicules industriels et des engins techniques d'occasion, dans le cadre d'une stratégie globale visant à renforcer la transparence et la sécurisation du commerce extérieur.

Jusqu'à présent, la distinction entre véhicules classiques et engins spécialisés prêtait parfois à confusion, entraînant des erreurs dans les évaluations et les déclarations douanières. Le Service de la Valeur et de l'Origine, désormais seul compétent pour fixer la valeur FOB (Free On Board) de ces engins, précise que toute machine conçue pour assister dans des travaux techniques ou lourds, qu'il s'agisse d'engins de levage, de forage ou de construction, doit suivre une procédure spécifique, distincte de celle appliquée aux voitures particulières et utilitaires standards.

« Cette mesure a pour objectifs de garantir une taxation équitable et de renforcer la fiabilité des opérations douanières, tout en réduisant les risques de litiges pour les importateurs », explique un responsable de la Douane. Les engins industriels ne sont donc plus soumis au contrôle CIVIO de GasyNet, réservé aux véhicules ordinaires, ce qui simplifie et sécurise le traitement des dossiers.

Pour les opérateurs économiques, cette clarification est essentielle. Elle permet de mieux préparer les déclarations et d'éviter des incohérences qui pourraient retarder la livraison ou générer des pénalités. La Douane invite également à consulter le Service de la Valeur et de l'Origine en cas de doute, afin de garantir une classification conforme aux normes internationales.

Dans cette optique, Madagascar accomplit un progrès significatif vers un commerce extérieur plus transparent et efficace, tout en renforçant la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux.