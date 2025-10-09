Madagascar: Grève des enseignants - Des élèves livrés à eux-mêmes

Des élèves du lycée moderne Ampefiloha (LMA) ont été livrés à eux-mêmes, hier matin. « Nous avons passé la demi-journée à ne rien faire en classe. Nos enseignants de Physique-chimie et d'Anglais ne sont pas venus », témoignent des élèves de la classe de seconde dans ce lycée, hier. Des élèves d'autres classes ont pris l'initiative de copier des leçons que leur enseignant de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) leur a déjà données, mardi. Les enseignants de ce lycée sont entrés en grève depuis hier. Seuls deux enseignants sur les cent quatre-vingt-dix agents du lycée ont annoncé qu'ils allaient travailler.

Cette grève des enseignants inquiète les élèves. « Le programme ne sera pas terminé s'ils ne travaillent pas, ne serait-ce que pendant quelques jours. Cela va diminuer encore plus le niveau des élèves », alertent-ils.

Augmentation

Le proviseur du lycée, pour sa part, a affirmé que cet établissement reste ouvert et que les activités pédagogiques se poursuivent. « Plusieurs enseignants ont été au poste, ce matin. Mais à 9 heures, ils ont demandé à se réunir, et ils ont eu notre feu vert », indique le proviseur du lycée.

Les enseignants de cet établissement réclament l'augmentation de toutes les indemnités des enseignants, l'intégration des enseignants non fonctionnaires, l'alignement des grilles indiciaires.

« Les parents ont le libre choix d'envoyer ou pas leurs enfants à l'école, mais en tout cas, nous serons absents des salles de classe », ont déclaré les enseignants en grève. Des enseignants d'autres établissements scolaires publics ont manifesté leurs revendications concernant l'augmentation des indemnités, notamment celle de logement, mais n'ont pas encore annoncé d'entrée en grève.