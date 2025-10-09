Afrique: Athlétisme/J.O des jeunes 2026 - Trois Malgaches finissent un stage à Dakar

Sous la houlette de Dominique Raherison, président de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), une conférence de presse s'est tenue mercredi dans l'enceinte de la FMA, sise à Alarobia, pour accueillir les trois représentants malgaches revenus d'un stage intensif à Dakar, au Sénégal, du 1er au 6 octobre.

Ce stage, organisé dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a rassemblé quatorze pays francophones, unis par un même objectif : former une génération d'athlètes et d'entraîneurs africains capables de rivaliser au plus haut niveau.

Les trois représentants malgaches reviennent du Sénégal, gonflés à bloc après un stage de haut niveau destiné à préparer les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Une étape décisive dans la préparation de la jeunesse malgache à cette olympiade, prévue du 31 octobre au 14 novembre de l'an prochain à Dakar.

La délégation malgache, composée du coach national David Laurencien Razafitahina et des athlètes Amad Ysmael Natolonjanahary (Ligue Fito Vinany) et Manohisoa Anjaratiana (Ligue Alaotra Mangoro), a vécu une semaine d'apprentissage intense au centre de formation de Dakar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Opportunité rare

« Les 14 pays présents ont partagé leurs expériences, et nos jeunes ont bénéficié d'un encadrement technique assuré par des experts internationaux», confie Razafitahina. Pour lui, ce passage au Sénégal a permis à Madagascar de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes d'entraînement.

Ce stage visait à renforcer les compétences physiques, techniques et mentales des jeunes athlètes tout en formant les entraîneurs aux approches modernes de planification et d'analyse de performance. Une dynamique collective encouragée par le président Raherison: « Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 représentent un grand rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Ceux qui atteindront les minima seront du voyage, mais j'ai confiance en le potentiel de nos jeunes. »

Pour les deux athlètes, cette expérience a été aussi enrichissante sur le plan humain que sportif. Manohisoa Anjaratiana, sprinteuse sur 100 m originaire d'Alaotra Mangoro, parle d'une opportunité rare : « J'ai appris de nouvelles techniques de départ, de respiration et de finition de course. »

De son côté, Amad Ysmael Natolonjanahary, spécialiste du 400 m et du 800 m, athlète en provenance de Vatovavy Fitovinany, retient avant tout le niveau de compétition rencontré : « Participer à des stages extérieurs apporte toujours un plus et permet de mesurer la distance qui nous sépare des meilleurs ».

Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain, incarne à la fois un symbole d'unité et une promesse d'avenir pour toute l'Afrique. Forte de ses jeunes talents et de ses encadrants déterminés, Madagascar entend bien y faire entendre sa voix.