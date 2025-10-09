Madagascar: Portrait - Encoder Experiment fait du son mémoire et identité

Encoder Experiment, de son vrai nom Antsa Arimalala, est un artiste sonore malgache qui transforme le son en langage universel, mêlant traditions et modernité. Depuis 2020, il explore l'écoute comme un pont entre générations et cultures, donnant voix aux paysages et aux mémoires de Madagascar.

Ses projets phares, comme Spirits et On Forests, mêlent musique, art et engagement écologique. À travers des performances immersives et des créations transdisciplinaires, il fait dialoguer voix ancestrales et sonorités électroniques contemporaines, offrant une expérience sensorielle et culturelle unique.

Présent sur les grandes scènes malgaches et internationales, ses travaux traduisent un engagement constant pour la mémoire, la recherche et la résistance culturelle. Sa résidence à Rome en 2025 et ses voyages en Suisse, en Colombie et à Maroantsetra illustrent sa démarche interculturelle et sa volonté de partager la culture malgache avec le monde.

Membre du collectif BSKMG et co-organisateur du festival Koba Libre, Encoder Experiment voit l'art comme un vecteur de lien et d'émancipation. Sa démarche inspire la jeunesse malgache à célébrer ses racines tout en construisant un avenir plus juste et équitable.

Par son art, Encoder Experiment fait résonner Madagascar à l'international, transformant le son en mémoire, identité et inspiration pour les générations futures.