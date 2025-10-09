Afrique: Judo/Tournoi du Hainaut UDO - Madagascar brille avec trois médailles

9 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les représentants malgaches n'ont pas démérité. Les judokas de la Grande Île, au tournoi du Hainaut en Belgique, rentrent avec trois médailles, dont deux d'or et une de bronze. La compétition s'est déroulée ce week-end. Sept jeunes combattants, tous issus du Judo Club Atrika d'Atsinanana, y ont représenté le pays.

Les deux artisans de la médaille d'or sont Yasmane Ramampiandra, engagé dans la catégorie benjamins -34 kg, et Fehizoro Andriamitandrina, également chez les benjamins -38 kg. Ils ont tous les deux réalisé un parcours sans faute en remportant trois victoires en autant de combats. La médaille de bronze a été ravie par Maevatina Andriamihaja, chez les benjamines -36 kg.

La délégation a été conduite par le coach du club d'Atsinanana, Annie Raoelison. Cette sortie internationale n'aurait pas été possible sans l'engagement et la générosité des parents des judokas, ainsi que le soutien constant du club, qui ont pris en charge l'intégralité des dépenses liées à ce déplacement.

