Afrique: Photographie - Henintsoa Rafalia expose à Abidjan

«Rendez-vous à Abidjan & Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, pour l'Africa Photo Fair 2025 », a annoncé hier, sur son compte Facebook, le photojournaliste Henin-tsoa Rafalia. Ce talentueux photoreporter sera le seul représentant de Madagascar à cette 4e édition du festival, qui se tiendra du 12 novembre au 7 décembre.

Il y exposera cinq clichés issus de sa série Riders à Diego Suarez, réalisés en juin 2023 lors du festival Stritarty, organisé par l'Alliance Française de Diego Suarez. « J'ai répondu à l'appel à candidatures lancé par les organisateurs en envoyant mes photos. J'ai été sélectionné, et c'est un honneur de représenter Madagascar », confie-t-il.

L'Africa Foto Fair, créée en 2022 à Abidjan par la photographe éthiopienne Aïda Muluneh, est une plateforme de référence dédiée à la photographie africaine. Prolongement de l'Addis Foto Fest, fondé en 2010, elle vise à valoriser les talents du continent et à créer une passerelle entre l'Afrique et le reste du monde à travers l'image.

Henintsoa Rafalia, photojournaliste depuis 2013, n'a pourtant pas commencé sa carrière derrière un appareil photo. « Je voulais devenir psychologue », raconte-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Passion

C'est en feuilletant des magazines d'actualité dans le cadre de son travail en grande distribution qu'il découvre sa passion pour la photographie. Autodidacte, il affine son regard jusqu'à devenir un photoreporter reconnu, mêlant art et engagement humanitaire.

Aujourd'hui, il travaille non seulement pour la presse nationale, mais aussi comme correspondant de l'agence turque Anadolu Agency et de l'European Pressphoto Agency. Ses clichés ont également été publiés par The National, Society ou encore Télérama, confirmant sa stature de photographe international.