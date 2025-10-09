Madagascar: Manifestation à Mahajanga - Les étudiants appellent à la grève générale

Le couvre-feu est levé dans le district de Mahajanga 1 depuis hier. Étudiants et mouvements citoyens appellent toutefois à une grève générale ce jeudi.

Le couvre-feu est levé dans le district de Mahajanga 1 depuis hier. Aux dernières nouvelles, une note de la préfecture de Mahajanga a autorisé la libre circulation désormais et sans aucune restriction à Mahajanga, en fin d'après-midi.

Par contre, les étudiants de l'université d'Ambondrona et le mouvement Gen Z à Mahajanga appellent à une grève générale ce jeudi dans toute la ville. La manifestation concernera tout le monde sans exception et s'élargit au multigénérationnel comme dans la capitale depuis hier. Ils ont maintenu que la lutte ne s'arrêtera pas tant que leurs objectifs ne seront pas atteints.

« Nous sommes solidaires et unis, tous les étudiants à Mahajanga, contrairement aux rumeurs. Nous ne reculerons pas et la lutte se poursuivra jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. La nomination du Premier ministre, trois jours après sa déclaration, ne répond pas du tout à nos revendications.

Face aux menaces à l'encontre des étudiants, nous n'allons pas tolérer si un des nôtres est en danger ou agressé. Nous n'accepterons jamais l'intrusion des Forces de l'ordre dans le campus. Nous appelons tous ceux qui sont convaincus de ce mouvement à nous rejoindre aujourd'hui et à s'unir pour la lutte », a déclaré le porte-parole des étudiants.

Solidaires

Hier matin, ils ont posé un barrage de feux de pneus et des bennes à l'entrée de la route menant vers Ambohimandamina pour empêcher l'accès aux Forces de sécurité (FDS). Ces dernières sont intervenues plus tard pour éteindre les feux et dégager les barrages. Aucun affrontement n'était à déplorer entre les deux camps.

Le syndicat de l'administration pénitentiaire de Madagascar, branche de la direction régionale de l'administration pénitentiaire à Mahajanga, a confirmé qu'ils sont solidaires avec la manifestation dans tout le pays.

Et comme dans tout le pays, les internes membres de l'Union de Madagascar sont également en grève à Mahajanga. Ils avaient annoncé cette décision vendredi dernier et appliquent actuellement un arrêt total de service.