Madagascar: Mananjary - Deux rivaux s'entretuent

Une altercation entre deux hommes, rivaux amoureux, a viré au drame à Andonabe, Mananjary. Après avoir poignardé son adversaire, l'un d'eux a été lynché à mort par la foule.

Un fait divers tragique s'est produit hier à Andonabe, dans le district de Mananjary. Deux hommes ont perdu la vie à la suite d'une violente dispute liée à une affaire sentimentale. Le drame s'est déroulé en pleine journée, sur un chemin menant au marché local, après une rencontre fortuite entre les deux rivaux, connus pour entretenir une relation avec la même femme.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'un des hommes aurait interpellé violemment son rival, qu'il soupçonnait d'avoir une liaison avec sa compagne. La discussion s'est transformée en bagarre, au cours de laquelle il a sorti un couteau et a mortellement blessé son adversaire à la poitrine.

Lynché par la foule

Témoin de la scène, la population locale a aussitôt réagi. Le meurtrier présumé, qui tentait de s'enfuir, a été rattrapé par des habitants en colère. Malgré ses appels à l'aide et l'intervention tardive des forces de l'ordre, il a été frappé à mains nues, notamment à la tête et au visage, avant de perdre connaissance.

Alertés, des militaires se sont rendus sur les lieux et ont tenté d'évacuer la victime vers le centre de santé de base le plus proche. Ses blessures se sont toutefois révélées fatales. Les corps des deux hommes ont ensuite été remis à leurs familles respectives pour les obsèques.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du double drame et identifier les auteurs du lynchage. L'incident a profondément choqué les habitants d'Andonabe, qui expriment leur inquiétude face à la montée des violences et des règlements de comptes dans la région.