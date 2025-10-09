Madagascar: Mahajanga - Un gamin provoque un incendie dévastateur

9 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Un incendie d'origine accidentelle a ravagé une habitation à Tsararano Ambony à Mahajanga, dans la matinée d'avant-hier. Selon les premiers témoignages, le feu aurait été provoqué par un jeune garçon qui s'amusait à allumer un brasier devant la cour d'une maison. Après les avertissements d'une voisine lui demandant d'arrêter, l'enfant aurait versé de l'eau sur les flammes. Peu après, un feu s'est déclaré dans une habitation voisine avant de se propager rapidement sur deux autres foyers.

Les trois maisons, faites en matériaux locaux, ont été entièrement détruites avec tout leur contenu. Appareils électroménagers, ustensiles de cuisine, vêtements, effets personnels et provisions de riz sont partis en fumée. « Je n'ai plus rien, sauf le téléphone que je tenais encore dans mes mains », témoigne une sinistrée.

Les sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga sont intervenus, mais leur arrivée a été retardée par l'état dégradé des routes et la difficulté d'accès. Les personnes sinistrées appellent aujourd'hui les autorités locales à leur venir en aide.

