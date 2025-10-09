Tunisie: Kasserine - Un adolescent de 15 ans décède suite à une morsure de chien enragé

Le directeur régional de la santé de Kasserine, Abdelghani Chaabani, a confirmé dans une déclaration à Mosaïque, ce jeudi 9 octobre 2025, que les analyses ont prouvé qu'un enfant de 15 ans était atteint de la rage. Cependant, il a souligné que son décès n'était pas dû au virus mentionné, mais plutôt à des lésions à la poitrine, selon le rapport de médecine légale.

Chaabani a expliqué que les équipes de santé régionales suivent de près la situation de la famille de l'enfant décédé, après que les équipes aient administré les vaccins nécessaires et organisé des campagnes de sensibilisation à cet effet.

Il a ajouté que les services de santé ont immédiatement mené les enquêtes nécessaires pour gérer le foyer potentiel du virus, dès qu'ils ont été informés qu'un chien était atteint de la rage dans la délégation de Fériana.

En conclusion de sa déclaration, le directeur régional a appelé à la vaccination régulière des animaux domestiques et à se rendre immédiatement dans les établissements de santé publics en cas de morsure ou de griffure par un animal non vacciné. Il a rappelé que le suivi médical et les mesures préventives sont gratuits dans ce domaine.