Tunisie: 2ème édition du marathon 'Kyranis Run' à Kerkennah

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'île de Kerkennah s'apprête à vibrer les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 au rythme de la deuxième édition de la "Kyranis Run by Perenco", une course emblématique organisée par l'Association Syphax Running Club, en partenariat avec Perenco, sponsor principal de l'événement.

Cette manifestation sportive rassemblera des coureurs locaux, nationaux et internationaux pour célébrer le sport, la solidarité et l'ancrage local.

En soutenant activement cette initiative, Perenco réaffirme son engagement durable aux côtés de la communauté kerkennienne.

Plus qu'un événement sportif : une dynamique pour l'archipel

Au-delà de la performance athlétique, la "Kyranis Run by Perenco" incarne une volonté de dynamiser l'archipel à travers des actions sociales, solidaires et environnementales.

Un engagement social et environnemental concret

Dans le cadre de cet événement, un arbre sera planté pour chaque groupe de cinq participants, illustrant une action concrète en faveur de la reforestation et de la préservation de l'écosystème local.

