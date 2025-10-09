Tunisie: Baccalauréat 2026 - Ouverture des inscriptions pour les candidats

Le ministère de l'Éducation a annoncé l'ouverture des inscriptions pour les candidats souhaitant passer l'examen du baccalauréat, session 2026, à partir du 22 octobre et ce, jusqu'au 20 novembre prochain.

Le ministère a invité les élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les établissements publics et privés à procéder à leur inscription via le site web bac.education.tn.

Il est précisé que le paiement des frais d'inscription pour le Bac 2026 s'effectuera par voie électronique (e-paiement), au moyen d'un timbre fiscal électronique d'une valeur de 22 dinar