Tunisie: Vaccin contre la grippe dès le 15 octobre - Deux vaccins disponibles à 37,600 à 40 dinars

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La campagne de vaccination contre la grippe débutera le mercredi 15 octobre 2025. Cette année, 280 000 doses ont été fournies pour lutter contre la grippe saisonnière.

La professeure en maladies infectieuses, la Dre Rim Abdelmalek, a indiqué lors d'une intervention téléphonique ce jeudi 9 octobre dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, que la Tunisie a mis à disposition deux types de vaccins provenant de deux fabricants différents. Elle a souligné que ces deux vaccins ont la même efficacité, la seule différence résidant dans leur méthode de fabrication.

Elle a précisé que le prix des deux vaccins sera de 37,600 dinars pour le premier type et d'environ 40 dinars pour le second. Elle a réitéré l'appel à la nécessité de se faire vacciner, en particulier les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes.

La Dre Abdelmalek a ajouté qu'il est conseillé à ces catégories de recevoir le vaccin pour éviter les complications graves causées par la grippe, qui peuvent nécessiter un passage en réanimation, voire entraîner la mort.

Elle a affirmé que la vaccination se poursuivra jusqu'en février 2026, mais qu'il est préférable de se faire vacciner tôt pour prévenir toute infection. Elle a ajouté que les citoyens peuvent s'inscrire dès aujourd'hui auprès d'une pharmacie pour obtenir leur dose, assurant que les doses disponibles sont suffisantes pour couvrir les besoins.

