Tunisie: Saison de la grenade - Coup d'envoi d'une stratégie de promotion à l'échelle nationale et régionale

Le Groupement Interprofessionnel des Fruits(GIFruits) a mis en place un programme de promotion interne et externe pour la saison de la grenade. Cette initiative vise à valoriser davantage la grenade tunisienne, à lui donner une valeur ajoutée et à encourager sa consommation.

À cet effet, Tarek Tira, sous-directeur de la direction commerciale du GIFruits, a déclaré à l'agence TAP ce jeudi 9 octobre 2025 que l'Interprofession a élaboré, en coordination avec les parties prenantes du secteur, un programme promotionnel intégré aux niveaux national et international. Ce programme doit tirer pleinement parti de l'obtention par la grenade de Gabès de l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) depuis 2022 et de l'attente de l'obtention de la même certification pour la grenade de Testour dans la période à venir.

Pour le marché intérieur, le programme promotionnel comprend : La réalisation d'un spot promotionnel pour la grenade tunisienne en technologie 3D, ciblant à la fois les marchés intérieurs et extérieurs.

L'organisation de campagnes de promotion dans les grandes surfaces.

Et une campagne promotionnelle via les réseaux sociaux et les technologies de communication modernes. Selon le responsable, le programme inclut également la participation à des événements locaux dans les gouvernorats de Gabès et de Testour, ainsi que l'organisation d'un événement de promotion autour de la Route de la Grenade.

L'accent sera mis sur la présence d'opérateurs touristiques et d'agences de voyages. Il y aura aussi un effort pour promouvoir les chaînes de valeur de la grenade, notamment par l'organisation d'une journée scientifique sur la valorisation des déchets de grenade. Concernant les marchés extérieurs, Tarek Tira a précisé qu'une campagne d'affiches publicitaires sera déployée au poste-frontière de Ras Jedir (aux deux sens, entrée et sortie).

De plus, une journée de promotion de la grenade tunisienne sera organisée au marché de gros de Catane, en Italie, en novembre prochain, dans le but de faire connaître le produit auprès des grossistes et des détaillants. Des séances de dégustation et la distribution de supports publicitaires auront lieu lors de cet événement.

Une manifestation de promotion de la grenade tunisienne et de son jus sera également organisée dans une grande surface commerciale d'un marché du Golfe (Émirats arabes unis), en partenariat et en collaboration avec les exportateurs.

D'autre part, le responsable a indiqué que la surface totale des plantations de grenades a atteint 12,3 mille hectares. La production pour la saison actuelle est estimée à environ 91 mille tonnes, contre 102,9 mille tonnes lors de la saison précédente et une moyenne de 92,4 mille tonnes au cours des dix dernières années (2015-2024).

Parmi les principaux pôles de production qui fournissent 68 % du volume total figurent Gabès qui occupe la première place nationale avec 21,5 %, soit une production estimée à environ 19,5 mille tonnes. Viennent ensuite les gouvernorats de Béja (15 mille tonnes), de Nabeul (14 mille tonnes) et de Kairouan (13,4 mille tonnes). Il convient de noter que le coup d'envoi de la saison d'exportation pour les variétés locales de grenade a été fixé au 29 septembre 2025.

Selon la même source, les quantités de grenades exportées jusqu'au 8 octobre ont atteint 1 619 tonnes pour une valeur d'environ 5,1 millions de dinars, contre 670 tonnes d'une valeur de 1,7 million de dinars au cours de la même période l'année dernière. Ces exportations sont principalement destinées au marché libyen, et les opérations d'exportation vers d'autres marchés devraient commencer dans les prochains jours.