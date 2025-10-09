Afrique: Pour la quatrième fois de son histoire, Mohamed Salah mène l'Égypte à la qualification pour la Coupe du Monde

Mohamed Salah a mené l'équipe nationale égyptienne à la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde de football 2026 en marquant deux buts lors de la victoire 3-0 contre Djibouti. Ce match s'inscrivait dans le cadre de la neuvième journée des compétitions du Groupe A des éliminatoires africaines.

L'équipe nationale égyptienne a porté son total de points à 23 points, à une seule journée de la fin des éliminatoires. Il est désormais difficile pour le Burkina Faso, classé deuxième, de rattraper cet écart de points.

Ibrahim Adel a ouvert le score pour l'Égypte à la huitième minute du match, qui s'est déroulé au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc. Peu après, Salah a marqué le deuxième but de son équipe à la 14e minute, suite à une passe décisive de son coéquipier Mahmoud Hassan.Le joueur de Liverpool, Salah, a ensuite inscrit son deuxième but personnel et le troisième de l'Égypte à la 84e minute de la rencontre, après une préparation de Marwan Attia, scellant ainsi la victoire égyptienne.

Il s'agit de la quatrième qualification de l'Égypte pour la phase finale de la Coupe du Monde, après les éditions de 1934 et 1990 en Italie, et celle de 2018 en Russie.