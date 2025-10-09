Sénégal: Des experts planchent sur l'impact des applications spatiales dans les politiques publiques

Le Sénégal accueille, du 7 au 9 octobre 2025, le neuvième Symposium AfriGEO, un événement majeur qui réunira près de 300 experts et décideurs internationaux engagés dans les sciences, les technologies et les applications de l'observation de la terre pour le développement durable de l'Afrique.

Cette rencontre a pour objet de faire le "tour d'horizon d'un nombre illimité d'applications spatiales dans le domaine de l'imagerie spatiale, le cadastre, la détection des zones agricoles, des forêts, des inondations, etc.", a déclaré Cheikh Mbow, directeur général du Centre de suivi écologique.

Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des priorités de l'État dans le cadre du New deal technologique, la politique de promotion des numérique adossée à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, selon M. Mbow.

Ce symposium AfriGEO a aussi abordé le domaine de la navigation et des systèmes de positionnement, ainsi que les satellites qui servent à faire de la télécommunication, permettant d'accélérer l'innovation technologique en matière spatiale.

Le thème de cette rencontre est " Des données à leurs impacts : renforcer l'avenir géospatial de l'Afrique".

"L'idée, est de montrer comment on peut appliquer différentes typologies de données pour répondre à des applications spécifiques. (...) le point le plus important, c'est qu'aucun pays ne peut se doter de tous les moyens pour avoir toutes les données qu'il lui faut pour répondre aux besoins auxquels il fait face", a fait observer Cheikh Mbow.

"C'est dans la solidarité active, dans le multilatéralisme et le travail avec les autres pays qu'on parviendra à mobiliser la masse critique d'informations et de données qui permettront aux sociétés africaines et les politiques qui les régissent d'avoir les ressources nécessaires pour développer les politiques publiques", a-t-il estimé.

Ce symposium est coordonné par le Centre de suivi écologique (CSE), pour le compte du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, point focal national auprès du Groupe intergouvernemental sur les observations de la Terre (GEO).