Tunisie: Logement social - Des subventions jusqu'à 5 000 dinars pour les familles à bas revenus

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat consacre annuellement un budget de 6,2 millions de dinars au Fonds national d'amélioration de l'habitat (FNAH), qui permet aux familles à revenus modestes de bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 5 000 dinars, a indiqué jeudi Najib Snoussi, directeur général de l'Habitat.

Lors de son passage ce jeudi 9 octobre 2025 sur les ondes de la Radio Nationale, Snoussi a ajouté que ce programme vise spécifiquement les ménages dont le revenu mensuel ne dépasse pas le salaire minimum national, fixé à 564 dinars. "La subvention accordée est non remboursable et non renouvelable", a-t-il encore précisé.

Depuis le début de l'année 2025, 1 500 subventions ont été attribuées, pour un montant global de 5,5 millions de dinars. "En raison d'une forte demande lors des années précédentes, les crédits alloués ont parfois été dépassés, atteignant jusqu'à 8 millions de dinars", a-t-il ajouté.

Le responsable a aussi souligné que l'étude des dossiers ainsi que la mise à disposition des fonds ne dépassent pas un délai d'un mois. Parmi les documents requis, figure une attestation prouvant que le revenu familial ne dépasse pas le seuil de 564 dinars, établie à travers une enquête sociale réalisée par les services du ministère des Affaires sociales.

Par ailleurs, il a précisé qu'il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire soit propriétaire de son logement, mais uniquement de prouver qu'il y réside, ce qui peut être confirmé par un certificat délivré par le chef de la localité.

Ce dispositif s'inscrit dans la politique publique visant à améliorer les conditions de logement des familles défavorisées et à soutenir leur accès à un habitat digne.