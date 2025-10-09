Tunisie: Kaïs Saïed - 'Toutes les dettes du pays ont été remboursées à temps'

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que la Tunisie a remboursé l'intégralité de ses dettes dans les délais impartis, et ce, malgré une conjoncture difficile et des retombées limitées pour la population. Il a réitéré la volonté de l'État de s'appuyer sur ses propres ressources et de rejeter toute ingérence étrangère, en réponse aux appels croissants à une intervention internationale.

Cette déclaration a été faite mercredi, lors d'une réunion au Palais de Carthage avec la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri. À cette occasion, les deux responsables ont discuté du projet de loi de finances et du budget économique pour l'année 2026.

Priorité au social et aux réformes structurelles

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de placer les préoccupations sociales au coeur du budget à venir, tout en lançant des réformes structurelles urgentes des finances publiques. Il a estimé que les équilibres économiques ne peuvent se résumer à des chiffres, mais doivent se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens, dans toutes les régions du pays.

Déplorant un "lourd héritage" dans plusieurs secteurs, le président Saïed a appelé à aborder les défis actuels avec une nouvelle vision et des approches novatrices, afin de garantir une justice sociale durable.

Kaïs Saïed a également dénoncé les dysfonctionnements persistants dans plusieurs services publics. Il a averti que toute personne ne remplissant pas ses responsabilités - et considérant sa fonction comme un simple privilège - devra rendre des comptes. "Une telle situation ne peut perdurer", a-t-il martelé.

Le Président a en outre affirmé que l'administration tunisienne, souvent qualifiée de « profonde », est désormais « bien visible », excluant toute tolérance à l'égard des centres de pouvoir parallèles et des réseaux d'influence au sein de l'État. Il a rappelé que le peuple tunisien a choisi la voie de la justice, de la liberté et de la souveraineté, au prix de sacrifices considérables.

Enfin, le président Saïed a conclu en mettant en avant la jeunesse tunisienne, qu'il a désignée comme "le véritable moteur de l'avenir". Il a appelé à lever les obstacles entravant sa participation active à la vie nationale, et à lui offrir les moyens de construire une Tunisie fondée sur la justice, la liberté et la dignité nationale.

"Ce ne sont pas des illusions comme celles des conspirateurs, mais des espoirs réels qui se concrétiseront. Les attentes de notre peuple ne seront pas déçues", a-t-il assuré.