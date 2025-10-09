Tunisie: FCR - 31 octobre, dernier délai pour bénéficier de 30% de réduction

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Administration Générale des Douanes a indiqué, dans un communiqué publié ce mercredi, que le 31 octobre 2025 est la date limite pour les personnes souhaitant bénéficier d'une réduction de 30 % sur le montant total des droits et taxes dus à la date de régularisation.

Cette mesure concerne les voitures et les motocycles immatriculés dans le régime de la série « NT » (Régime Suspensif) depuis au moins deux ans et ayant bénéficié du régime de l'exonération totale accordé dans le cadre du retour définitif des Tunisiens résidant à l'étranger (le FCR).

L'Administration Générale des Douanes a également précisé, selon le même communiqué, que le paiement doit être effectué au plus tard le 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 80 de la Loi de Finances pour l'année 2025.

