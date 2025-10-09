Tunisie: Une autorisation préalable désormais exigée pour la visite des parcs nationaux et des réserves naturelles

La Direction Générale des Forêts (DGF) a appelé toute personne souhaitant visiter les parcs nationaux et les réserves naturelles à obtenir une autorisation préalable auprès des services des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) de la région concernée.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la DGF a ajouté que la demande doit être soumise sept jours avant la date de la visite par courrier électronique au CRDA concerné et à la Direction Générale des Forêts.

Concernant les groupes de plus de quatre personnes, la DGF a précisé que l'organisation doit être assurée par une association, une agence de voyages ou une structure légalement habilitée. La demande doit inclure la qualité du responsable du groupe ainsi que l'identité de tous les participants, à l'exception des visites officielles et des familles.

Selon le communiqué, après avoir obtenu l'autorisation et sous sa responsabilité, le demandeur doit informer les autorités locales et régionales de la date de la visite et de la liste des participants.

La Direction Générale des Forêts a également insisté sur la nécessité de maintenir la propreté de la zone protégée et de sortir tous les déchets résultant de la visite. Elle a interdit le camping, l'allumage de feux, la production de nuisances sonores, l'introduction et l'utilisation d'instruments de musique et d'amplificateurs de son. La DGF demande de se conformer aux instructions des responsables de la zone protégée et de limiter la présence et la circulation aux seules zones et espaces autorisés.

La DGF a précisé qu'elle se réserve le droit de refuser les demandes reçues, en tenant compte notamment de la capacité d'accueil du parc. Elle a ajouté qu'il est possible d'imposer des droits d'entrée pour l'accès aux zones protégées, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle a enfin souligné que toute violation des conditions et procédures mentionnées, ou tout dommage causé à la zone protégée, exposera le titulaire de l'autorisation à des poursuites pénales conformément au Code Forestier, en plus de l'interdiction de visiter à nouveau les zones protégées.