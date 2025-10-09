Tunisie: Bizerte - Des mesures régionales décrétées pour renforcer la sécurité routière

La session périodique du Comité Régional de la Sécurité Routière de Bizerte, qui s'est tenue ce mercredi au siège du gouvernorat sous la supervision de son président, le Gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, a été consacrée à l'examen des moyens d'améliorer la sécurité routière dans toutes les zones de la région.

Les participants ont notamment abordé les solutions nécessaires pour mettre fin au problème des ralentisseurs (ou « dos d'âne ») installés de manière anarchique sur le réseau routier du gouvernorat, et la nécessité de trouver de nouveaux mécanismes pour réduire la vitesse, considérée comme l'une des principales causes des accidents de la route dans la région.

Dans ce cadre, un plan d'action a été élaboré pour :

Retirer les ralentisseurs non conformes aux exigences de sécurité et non autorisés.

Interdire strictement l'installation anarchique de ralentisseurs sur toutes les routes numérotées et les routes municipales de la région.

Intensifier les contrôles et appliquer la loi contre les contrevenants.

Il a également été convenu que les Comités Locaux de la Sécurité Routière de chaque délégation (secteur administratif) devront inventorier tous les ralentisseurs installés sur les routes numérotées et municipales de leur juridiction. Ils devront vérifier leur conformité aux spécifications techniques requises, telles que définies dans l'arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur, de l'Environnement, de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire datant du 11 septembre 2017, relatif à l'approbation des conditions et règles d'installation des ralentisseurs sur les voies publiques.

Un calendrier précis pour le retrait des ralentisseurs anarchiques devra être établi par les comités locaux, en coordination avec les services concernés, notamment ceux de l'Équipement, des municipalités et des services de sécurité. De plus, le Sous-Comité Technique émanant du Comité Régional de la Sécurité Routière effectuera des visites de terrain dans les différentes délégations pour évaluer l'état d'avancement de l'application de ces mesures et le retrait immédiat des ralentisseurs non réglementaires.

La session, à laquelle ont participé tous les chefs des comités locaux (les Délégués), les représentants des services municipaux, sécuritaires, administratifs, ainsi que des organisations et associations concernées, a également abordé les mesures préventives à mettre en oeuvre par le Comité et ses homologues locaux, notamment la limitation de l'occupation des trottoirs et l'application des lois relatives aux motocycles, ainsi que d'autres interventions visant à assurer la fluidité et la sécurité de la circulation dans le gouvernorat.