Tunisie: Jemmel redonne vie à sa vieille ville - Un chantier à 350 000 dinars déjà terminé

La municipalité de Jemmel, dans le gouvernorat de Monastir, a achevé la première tranche du projet d'aménagement de la vieille ville, pour un coût total d'environ 350 000 dinars. Ce projet ambitieux vise à valoriser le patrimoine historique et culturel de la ville et à renforcer son attractivité touristique.

Selon Moez Ben Amara, secrétaire général de la municipalité, les travaux ont porté sur le pavage d'environ 5 400 mètres carrés de ruelles et venelles situées autour du sanctuaire de la sainte "Om El Zine El Jamalia" et de la grande mosquée, en pierre polie, après l'enlèvement du revêtement en béton bitumineux.

Un appel d'offres sera prochainement lancé pour la deuxième tranche, qui concernera une surface de 4 200 mètres carrés, avec un budget estimé à 350 000 dinars, suite à l'accord préliminaire obtenu du Fonds de prêts et d'aide aux collectivités locales. Par ailleurs, un programme d'éclairage décoratif sera mis en place sur les zones déjà aménagées, afin de renforcer l'aspect esthétique et sécuritaire du quartier.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie globale visant à intégrer Jemmel dans le circuit touristique de la région de Monastir, en valorisant ses richesses en artisanat traditionnel, patrimoine immatériel et monuments historiques.

La vieille ville de Jemmel s'étend sur environ 50 000 mètres carrés, dont l'aménagement complet nécessiterait un investissement estimé entre 4 et 5 millions de dinars, sur une période pouvant s'étaler jusqu'à dix ans selon le rythme actuel de réalisation des tranches.

Le soutien financier de la gouvernance locale est également souligné : la municipalité a bénéficié d'une subvention de près de 50 000 dinars de la part du gouvernorat de Monastir, ce qui a permis d'étendre les travaux de la première tranche aux abords et à la cour de la grande mosquée. De plus, la société civile locale, notamment la Chambre de la Jeunesse de Jemmel, a contribué activement au pavage d'une partie du projet.

Historiquement, Jemmel est l'une des plus anciennes villes du littoral tunisien. Fondée en 1160 par Abdel Haq ben Alnas Al Koumi, frère du calife almohade Abdel Moumen ben Ali Al Koumi, elle abrite le tombeau de ce dernier, situé près de la mosquée des Marocains, dans le quartier connu sous le nom de Souk Ezzeit. Cette mosquée, également appelée mosquée du Palais, est le principal témoin des exploits des Almohades en Tunisie, notamment lors de la bataille de Mahdia.