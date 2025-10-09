Afrique: Taekwondo - L'équipe de Tunisie en route pour le Mondial en Chine

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La délégation de l'équipe nationale de Taekwondo a quitté l'aéroport de Tunis-Carthage ce mercredi, en direction de la République Populaire de Chine, afin d'y effectuer un stage de préparation en prévision de la participation aux Championnats du Monde de Taekwondo. Cette compétition se tiendra dans la ville chinoise de Wuxi du 24 au 30 octobre au centre d'expositions international « Taihu ».

L'équipe nationale se prépare pour cet événement mondial, qui connaîtra une participation record d'équipes et d'athlètes de divers continents. Il s'agit de l'une des étapes les plus importantes de la saison sportive internationale de Taekwondo.

Chez les hommes, la Tunisie sera représentée par :

Mohamed Amine Zaghlami (catégorie -54 kg)

Noureddine Triki (catégorie -58 kg)

Mohamed Khalil Jendoubi (catégorie -63 kg)

Fares Boujemaï (catégorie -68 kg)

Firas Katousi (catégorie -80 kg)

Mootez Aïfaoui (catégorie +87 kg)

L'équipe féminine est composée de :

Aïcha Zoghlami (catégorie -46 kg)

Ikram Dahri (catégorie -49 kg)

Ohoud Ben Aoun (catégorie -53 kg)

Chaima Toumi (catégorie -57 kg)

Wafa Masghouni (catégorie -62 kg)

La délégation tunisienne est présidée par Mehrez Guesmi, membre de la Fédération. L'encadrement technique est assuré par les entraîneurs Sami Fetnassi et Hichem Jendoubi, en plus d'Adam Chellali (préparation physique) et Boubaker Antar (physiothérapeute).

