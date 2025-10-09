Angola: Une vente aux enchères de 36 diamants s'est clôturée à 16,88 millions de dollars américains

Luanda — La 15e vente aux enchères de 36 diamants bruts spéciaux, qui s'est déroulée du 30 septembre au 7 octobre, a permis de récolter 16,88 millions de dollars américains (1 dollar équivaut à 911 kwanzas), soit 9,14 % de plus que la valeur attendue.

L'initiative de la Société nationale angolaise de commercialisation de diamants (SODIAM) concernait des diamants produits par les sociétés minières Somiluana, Lulo, Kaixepa, Mussende, Chitotolo, Calonda et Catoca, pour un total de 1 529,8 carats, selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce mercredi.

Sur le montant total collecté, 791 000 dollars reviennent à Somiluana, 7,08 millions à Lulo, 726 700 dollars à Kaixepa, 1,06 million à Mussende, 1,3 million à Chitotolo, 808 000 dollars à Calonda et 5,12 millions à Catoca.

Les offres ont été soumises électroniquement sur la plateforme en ligne www.transatlanticgemsales.com.

Au total, 38 entreprises ont participé au processus, représentant les principaux marchés et places boursières mondiales du diamant.

Concernant la vente aux enchères, José Silva, directeur exécutif de SODIAM, a déclaré que le marché mondial du diamant connaissait une tendance négative en termes de demande et de prix, influencée par des facteurs externes à l'industrie et à l'économie mondiale.

« Cependant, en raison de la nature spécifique de certaines pierres mises en vente, le résultat a été relativement meilleur que prévu. SODIAM et ses différents partenaires du sous-secteur du diamant continuent de surveiller l'évolution des prix tout en minimisant l'impact de l'instabilité du marché », a-t-il souligné.

Le format actuel des enchères, adopté par le décret présidentiel n° 175/18 du 27 juillet, renforce la confiance des sociétés minières et des acheteurs grâce à la transparence du processus.

Fondée en 1999, SODIAM E.P. est l'entreprise publique chargée de la commercialisation et de l'exportation de toute la production de diamants angolaise.

Les diamants vendus proviennent de 27 productions kimberlitiques et alluviales, couvrant tout le spectre de qualité, de taille, de modèle, de pureté et de couleur.