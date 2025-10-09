Afrique: Le gouvernement réitère son engagement à moderniser les SIAC

Talatona — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, a réitéré ce mercredi à Luanda l'engagement de l'exécutif à développer et moderniser les SIAC et les centres de formation professionnelle et de promotion de l'emploi.

S'adressant à la presse après la pose de la première pierre de la sous-unité SIAC de Kilamba, Teresa Rodrigues Dias a déclaré que l'exécutif avait défini une série d'initiatives pour concrétiser ces actions.

La ministre a précisé que l'objectif est d'installer des SIAC dans les 21 provinces du pays, garantissant ainsi des services publics plus proches des citoyens, plus modernes et plus efficaces.

« Nous construisons des infrastructures qui non seulement rapprochent l'État de ses citoyens, mais représentent également un investissement direct dans la jeunesse, le développement des compétences et l'amélioration des conditions de vie », a-t-elle déclaré.

De son côté, le vice-gouverneur de Luanda chargé des Affaires politiques et sociales, Manuel António Gonçalves, a déclaré que cette construction constituait une étape importante pour réduire les distances et faciliter l'accès de la population aux services publics et à la formation professionnelle.

Le démarrage des travaux de construction du SIAC de Kilamba et du Centre de formation professionnelle Ramiros marque un nouveau cycle de modernisation et d'inclusion sociale à Luanda, renforçant l'engagement de l'exécutif en faveur de l'innovation administrative et du développement humain durable.

Actuellement, le SIAC compte 16 antennes, réparties dans 12 provinces, accueillant plus de 5 000 citoyens chaque jour.

La municipalité de Kilamba a été choisie pour accueillir cette nouvelle antenne en raison de sa population estimée à plus de 800 000 habitants, confrontés quotidiennement à des difficultés logistiques et bureaucratiques pour accéder aux services publics essentiels.