Angola: L'Angolaise Ana Paula Tavares remporte le Prix Camões 2025

Luanda — L'écrivaine angolaise Ana Paula Tavares a remporté le Prix Camões de Littérature 2025 pour « son parcours créatif esthétique fécond et cohérent, et notamment pour sa restauration de la dignité de la poésie », a déclaré le jury de cette édition dans un communiqué publié ce mercredi (8).

Le jury a également souligné que « par la fluidité de son lyrisme, sans concessions évasives, et par la liberté de la chronique et de la fiction narrative, l'oeuvre d'Ana Paula Tavares a également une dimension anthropologique pertinente d'un point de vue historique ».

Ana Paula Tavares est devenue la troisième écrivaine angolaise à remporter le Prix, après Pepetela en 1997 et Luanda Vieira en 2006. Ce dernier, pour des « raisons personnelle », a décidé de décliner le prix.

Le Prix Camões de littérature de langue portugaise, créé par les gouvernements du Portugal et du Brésil, a été décerné pour la première fois en 1989 à l'écrivain portugais Miguel Torga.

Ce prix récompense chaque année « un auteur de langue portugaise qui, par la valeur intrinsèque de son oeuvre, contribue à l'enrichissement du patrimoine littéraire et culturel de la langue portugaise ».