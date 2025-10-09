Angola: L'Angolaise Ana Paula Tavares remporte le Prix Camões 2025

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/LUZ

Luanda — L'écrivaine angolaise Ana Paula Tavares a remporté le Prix Camões de Littérature 2025 pour « son parcours créatif esthétique fécond et cohérent, et notamment pour sa restauration de la dignité de la poésie », a déclaré le jury de cette édition dans un communiqué publié ce mercredi (8).

Le jury a également souligné que « par la fluidité de son lyrisme, sans concessions évasives, et par la liberté de la chronique et de la fiction narrative, l'oeuvre d'Ana Paula Tavares a également une dimension anthropologique pertinente d'un point de vue historique ».

Ana Paula Tavares est devenue la troisième écrivaine angolaise à remporter le Prix, après Pepetela en 1997 et Luanda Vieira en 2006. Ce dernier, pour des « raisons personnelle », a décidé de décliner le prix.

Le Prix Camões de littérature de langue portugaise, créé par les gouvernements du Portugal et du Brésil, a été décerné pour la première fois en 1989 à l'écrivain portugais Miguel Torga.

Ce prix récompense chaque année « un auteur de langue portugaise qui, par la valeur intrinsèque de son oeuvre, contribue à l'enrichissement du patrimoine littéraire et culturel de la langue portugaise ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.